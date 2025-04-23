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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方聯盟金控WAL-US的目標價調降至96元，幅度約6.34%

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對西方聯盟金控(WAL-US)提出目標價估值：中位數由102.5元下修至96元，調降幅度6.34%。其中最高估值112元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予西方聯盟金控評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀0位。

西方聯盟金控今(23日)收盤價為65.34元。近5日股價下跌6.34%，標普指數下跌2.02%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WAL市場預估目標價

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