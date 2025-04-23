致命車禍嚴重打擊信心 小米首款電動SUV傳延後上市

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-23 14:20

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《彭博》引述消息人士報導，小米 (01810-HK) 電動車 SU7 上月發生致命車禍，因此首款 SUV「YU7」不會按原計畫在 6 月或 7 月上市，新的上市時間尚未確定，亦取消本周在上海車展發布 YU7 的安排。

報導稱，3 月那一宗致命事故，影響了小米公司發布 SUV 的計畫，也打壓了小米向特斯拉與比亞迪一較高下的雄心，並將 4 月底舉行的年度投資者大會延至 6 月舉行。

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這次的延遲，這對於小米 100 億美元的造車計畫是一個重大挫折，該公司創辦人雷軍稱這是他「人生中最後一次創業」。小米目前僅推出一款電動車車型，若能拓展至 SUV 領域，將有助於其挑戰特斯拉和比亞迪等在全球最大汽車市場中更具實力的競爭對手。

對於上述消息，小米的代表未回應置評請求。

於中國智慧型手機市場競爭激烈、成長緩慢，投資人押注電動車將推動小米的業務發展。今年 3 月，小米公佈了自 2021 年以來最快的營收成長速度，並將 2025 年電動車交付目標上調至 35 萬輛。