小米SU7車禍釀3死 雷軍沉寂3天道歉！智駕造車迎來黑暗時刻

鉅亨網新聞中心 2025-04-02 12:54

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小米 (01810-HK) 電動車 SU7 在中國高速公路發生車禍，造成車上 3 名年輕女生不幸離世，小米董事長兼 CEO 雷軍沉默 3 天之後，1 日深夜在微博發聲表示，強調小米對此事不會迴避，會用行動回答大家的問題。

這是自小米造車三年來，第一次出現重大交通安全事故和輿情危機。截至 1 日收盤，小米港股下跌 5.5%，至 46.5 港元，市值距離高點已蒸發 3,000 億港元；2 日早盤股價一度來到 44.6 元，再跌 4%，不過盤中已翻紅。

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這起車禍意外發生於 3 月 29 日，3 名女大生駕車行經德上高速公路池祁段，車輛突然失控撞上護欄，整輛車瞬間起火燃燒，3 人逃生不成而身亡。事後出現因斷電車門被鎖死、死者家屬指稱小米沒聯繫及壓新聞等負面消息，引發網友熱議。

雷軍 1 日晚間打破沉默，坦言心情非常沉重，並代表小米對 3 位逝世的年輕女孩，表示最深切的哀悼，也向她們的家人致以誠摯的慰問。

他表示，原本想等事故原因出爐再對外界說明，但他認為不能再等下去了，「等到此刻，我覺得我不應該再等了，我必須站出來，代表小米承諾：無論發生什麼，小米都不會迴避，我們將持續配合警方調查，跟進事情處理的進展，並盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。」

雷軍也指出，小米在第一時間成立了專項小組，除了趕赴現場，也配合警方調取相關車輛數據，但「由於事故還在調查，我們一直沒有接觸到事故車，很多問題此刻還沒有辦法回答。」

但這份回應並未就廣受質疑的「車門鎖死」等問題說明。據南方都市報，遇難者父親羅先生表示，三位遇難者的家屬都在一起，「小米汽車所謂成立的工作小組直到現在都沒有跟我們接觸過，一直在冷處理」。

小米 SU7 碰撞爆燃致人死亡事故，也讓業界開始反思——智駕真是汽車的未來嗎？

眼下有太多的車企將智駕在宣傳上向「自動駕駛」、「準 L3」靠攏，品牌強調的「車位到車位」、「自動過匝道」等功能讓消費者覺得智駕能力很強。

今年 2 月，比亞迪就提出了「全民智駕」、「智駕平權」的概念，車圈的內捲戰事向著智駕轉移，隨後吉利、奇瑞、豐田、零跑等玩家紛紛跟進，蔚來甚至為此自研智駕晶片。

回望歷史，「陣痛」也是智慧電動車企的必經之路。特斯拉 2018 年 Autopilot 致死案致市值暴跌，蔚來 2021 年 NOP 事故引發用戶信任危機，理想汽車 AEB 失靈爭議倒逼演算法迭代… 每一次慘痛教訓都在推動產業安全標準進化。

對小米而言，這場意外或許是比手機價格戰更殘酷的試煉：它不僅要面對比手機產業嚴苛百倍的安全容錯率，更要在資本市場的放大鏡下完成從網路思維到工業思維的跨越。