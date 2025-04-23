花旗：美國衰退風險逼近45% 下半年關稅衝擊恐放大
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-23 00:00
花旗集團 (Citigroup)(C-US) 首席經濟學家席茲 (Nathan Sheets) 周二 (22 日) 警告，隨著川普近期對中國及多個貿易夥伴實施新一輪關稅，美國經濟正面臨「停滯性通膨衝擊」，2025 年下半年成長動能恐大幅放緩，衰退風險已接近 45%。
席茲在與客戶的電話會議中指出，儘管第二季可能因消費者搶購潮帶動國內生產毛額 (GDP) 成長，但關稅實際生效後，預料將對消費與投資構成壓力，拖累全年經濟表現。他表示：「關稅本質上是一種停滯性通膨衝擊，它同時推升物價、壓抑成長」。
川普政府本月初宣布對數十個國家祭出新關稅，隨後又暫緩執行，引發全球市場高度不確定。席茲與花旗資深經濟學家索金 (Robert Sockin) 指出，市場對川普貿易政策與其近來對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的公開抨擊反應激烈，顯示投資人對政策穩定性信心受損。
席茲直言，川普要求 Fed「預防性降息」的舉動，本身就是一種「對關稅負面效果的間接承認」。他進一步指出，若這樣的政治干預損害 Fed 獨立性，將對美國中長期潛在經濟成長構成結構性傷害。
席茲說：「我們是否應該下調未來 3 至 5 年美國的實質 GDP 成長潛力？這值得思考，特別是在美國制度受到侵蝕的情況下。」
此外，席茲也提到，美國政策隨不同政府輪替而劇烈變動，恐導致長期不穩定風險升高，這對企業規劃與資本支出信心不利。
儘管如此，席茲強調，目前全球仍無可替代美元作為儲備貨幣的選項。他認為外國投資人雖有可能降低美債持有，但不太可能出現「集體拋售」情況，因為這同樣會損及投資人自身利益。
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