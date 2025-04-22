聚焦本業與還債 波音以105億美元出售Jeppesen與數位資產

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-22 23:20

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美國飛機製造商波音公司 (Boeing Co.) 周二 (22 日) 宣布，將旗下數位航空解決方案業務中的導航子公司 Jeppesen 及相關資產出售給私募股權公司 Thoma Bravo，交易金額高達 105.5 億美元現金。該交易被視為波音削減龐大債務、聚焦核心業務的重要一步。

這筆交易也包含波音旗下的 ForeFlight、AerData 與 OzRunways 等業務。波音表示，未來將保留數位航空中的核心資料處理能力，以持續為商用與軍用客戶提供維修、診斷與機隊管理服務。

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Jeppesen 為波音於 2000 年以 15 億美元收購，該公司專注於航圖、飛行規劃與導航解決方案，服務範圍從航空公司至業餘飛行員皆涵蓋在內。ForeFlight 與 OzRunways 則為航行 App，前者於 2019 年被波音收購，後者可協助飛行員管理飛航通告 (NOTAMs)。

Jeppesen 長期以來具有穩定獲利與廣大客群，吸引多家買家競標，包括私募巨頭凱雷集團 (Carlyle)(CG-US)、華平投資 (Warburg Pincus)、黑石集團 (Blackstone) 以及航空業者如漢威 (Honeywell)(HON-US)、雷神技術公司 (RTX-US) 與奇異航太公司 (GE Aerospace)(GE-US) 等。最終由 Thoma Bravo 勝出，擊敗 TPG、Advent、Veritas 等對手。

此次出售金額遠高於市場先前預估的 60 億美元，顯示資產競爭激烈。分析人士指出，Jeppesen 對私募機構具高度吸引力，因其現金流穩定，有利於後續資產管理與槓桿操作。

波音執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 表示，公司將透過出售非核心業務，專注於本業的民用與軍用飛機製造，同時加速降低其目前高達 580 億美元的債務負擔。這筆交易為其上任以來最大規模的業務重組之一。

波音 (BA-US) 股價受利多消息激勵，周二盤前上漲約 2.45%，截稿前早盤上漲 0.35%，每股暫報 159.90 美元。該公司預計將於周三 (23 日) 美股盤前公布 2025 年第一季財報。