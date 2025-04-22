鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估下修至6.94元，預估目標價為134.66元
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.05元下修至6.94元，其中最高估值8.51元，最低估值5.56元，預估目標價為134.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.51(8.51)
|11.21
|12.71
|最低值
|5.56(5.56)
|6.33
|7.15
|平均值
|6.88(6.94)
|8.12
|9.48
|中位數
|6.94(7.05)
|8.15
|9.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.61億
|30.19億
|33.52億
|最低值
|17.08億
|17.64億
|20.66億
|平均值
|21.84億
|24.46億
|27.46億
|中位數
|21.89億
|24.22億
|27.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.32
|2.41
|2.62
|3.96
|5.05
|營業收入
|4.27億
|9.15億
|9.72億
|12.78億
|17.42億
詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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