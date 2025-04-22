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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估下修至6.94元，預估目標價為134.66元

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.05元下修至6.94元，其中最高估值8.51元，最低估值5.56元，預估目標價為134.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.51(8.51)11.2112.71
最低值5.56(5.56)6.337.15
平均值6.88(6.94)8.129.48
中位數6.94(7.05)8.159.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.61億30.19億33.52億
最低值17.08億17.64億20.66億
平均值21.84億24.46億27.46億
中位數21.89億24.22億27.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.322.412.623.965.05
營業收入4.27億9.15億9.72億12.78億17.42億

詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFUTU

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