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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至6.62元，預估目標價為133.66元

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.43元上修至6.62元，其中最高估值8.46元，最低估值5.71元，預估目標價為133.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.46(8.46)10.2710.84
最低值5.71(5.19)6.378.02
平均值6.73(6.37)7.89.59
中位數6.62(6.43)7.859.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.44億27.04億29.38億
最低值17.07億17.64億20.66億
平均值20.56億22.73億26.91億
中位數20.52億22.54億28.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.322.412.623.965.05
營業收入4.27億9.15億9.72億12.78億17.42億

詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFUTU

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