鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至6.62元，預估目標價為133.66元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.43元上修至6.62元，其中最高估值8.46元，最低估值5.71元，預估目標價為133.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.46(8.46)
|10.27
|10.84
|最低值
|5.71(5.19)
|6.37
|8.02
|平均值
|6.73(6.37)
|7.8
|9.59
|中位數
|6.62(6.43)
|7.85
|9.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.44億
|27.04億
|29.38億
|最低值
|17.07億
|17.64億
|20.66億
|平均值
|20.56億
|22.73億
|26.91億
|中位數
|20.52億
|22.54億
|28.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.32
|2.41
|2.62
|3.96
|5.05
|營業收入
|4.27億
|9.15億
|9.72億
|12.78億
|17.42億
詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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