鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股FUTU-US的目標價調升至133.66元，幅度約3.83%
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對富途控股(FUTU-US)提出目標價估值：中位數由128.73元上修至133.66元，調升幅度3.83%。其中最高估值168.32元，最低估值107.14元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予富途控股評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。
富途控股今(14日)收盤價為107.52元。近5日股價下跌3.83%，標普指數下跌3.78%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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