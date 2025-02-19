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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股FUTU-US的目標價調升至126.96元，幅度約3.27%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 00:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對富途控股(FUTU-US)提出目標價估值：中位數由122.94元上修至126.96元，調升幅度3.27%。其中最高估值158.79元，最低估值94.2元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予富途控股評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。

富途控股今(19日)收盤價為119.0039元。近5日股價上漲3.27%，標普指數上漲0.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FUTU市場預估目標價

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