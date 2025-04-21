人形機器人產業陷寒冬？優必選年虧11.6億僅交付10台機器人　

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-21 16:35

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人形機器人市場似乎正在退燒。中國「人形機器人第一股」優必選科技 (09880-HK) 近日發布 2024 年財報，全年虧損達 11.6 億人民幣，令人震驚。不僅如此，人形機器人全年僅交付 10 台，與先前的高調宣傳形成強烈對比。該消息引發業界對人形機器人商業模式的質疑。

達闥陷停擺危機 投資人開始全面撤離人形機器人領域

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值得注意的是，在優必選財報公布後不久，另一家人形機器人企業達闥科技也爆出資金鏈斷裂危機，企業陷入停擺。知名投資人朱嘯虎則公開表態，已開始批量退出人形機器人賽道，並質疑其商業化前景，顯示行業熱潮正在快速冷卻。

五年虧損逾 50 億人民幣，優必選難掩經營壓力

根據財報，優必選自 2020 年起至今累計虧損逾 50 億人民幣，淨利潤率多年為負。即便 2024 年虧損率略有收窄至 86%，但整體經營情況依然嚴峻。主力業務轉向消費級產品，雖銷量提升，但毛利率下降導致盈利困境持續。

消費級產品成營收主力 但低毛利拖累整體獲利

2024 年，優必選消費級機器人收入達 4.77 億人民幣，年增 88.1%，占總收入 36.5%，首次成為最大收入來源。其中，智慧貓砂盆等產品在國內外熱賣。但該業務毛利率偏低，對公司整體利潤貢獻有限，且無法彌補其他部門下滑的營收。

債務與融資壓力高漲，優必選頻繁配股維持資金鏈

截至 2024 年底，優必選應收帳款總額達 13.1 億人民幣，其中 2 年以上的壞帳風險顯著上升。為緩解資金壓力，2024 年 8 月以來公司進行了 4 次配股，融資總額逾 20 億港元，顯示其高度依賴外部資金。

行業洗牌加速，價格戰與技術門檻雙重挑戰

2025 年，中國人形機器人市場格局逐漸明朗，華為、宇樹、智元、小米等成為主導企業。其中，宇樹科技以低價路線佔據市場，旗下 G1 型機器人僅售 9.9 萬人民幣，與優必選每台上百萬人民幣的 Walker 系列形成鮮明對比，讓優必選在市場競爭中處於劣勢。

面對競爭壓力，優必選也於 2024 年推出新型科研教育機器人「天工行者」，定價 29.9 萬人民幣，儘管其較 Walker 系列低許多，但與同業相比價格仍高，難以大規模普及市場，使優必選於 2024 年僅交付 10 台機器人，市場反應仍不理想。

技術瓶頸未解，持續投入成企業沉重負擔

目前人形機器人在硬體上仍受限於行星滾珠螺桿、觸覺感測器等技術難題，軟體層面亦缺乏成熟的大模型和自主決策系統。這些都需長期資金投入，而優必選的財務狀況難以支撐持續研發，恐成未來發展的最大隱憂。

長期主義還是轉型務實？優必選面臨關鍵抉擇