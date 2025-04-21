全球首場人形機器人半程馬拉松 奪冠機器人換電三次 需領跑員引導

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-21 09:30

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4 月 19 日（上周六）上午 10：11，在人類熱情歡呼聲與掌聲中，身穿橙色運動背心，腳穿黑色跑鞋的中國「天工 Ultra」人形機器人，以 2 時 40 分 42 秒的成績第一個衝過終點線，奪得全球首場人形機器人半程馬拉松賽事桂冠。

據《第一財經》報導，本次奪冠的天工機器人由北京人形機器人創新中心研發。北京人形機器人創新中心在 2023 年年底成立，是中國首家省級人形機器人創新中心，由機器人整機、核心零件、大模型等企業共同組建，包括小米機器人、優必選科技、京城機電、中國科學院自動化所等。

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天工團隊負責人、北京人形機器人創新中心執行長熊友軍說：「這是里程碑意義的工作，我非常高興。」他說，今天（上周六）只是展示了天工機器人很小一部分運動能力，期待後續有更加驚豔的工作。

上周六早晨 6 點 22 分，距離正式開跑還有一個多小時的時間，身穿橙色運動背心、身高 1.8 米、重 52kg 的人形機器人「天工 Ultra」已經出現在起跑點附近，當天比賽它第一個出發，並勇奪冠軍。

開跑前，它像人類馬拉松選手賽前熱身一樣進行原地小跑。隨著發令槍響，「大長腿」天工 Ultra 在人類領跑員和工程師的陪伴下，邁出穩健步伐，展開人形機器人第一次半程馬拉松。

觀賽人群不斷為機器人選手加油打氣。旁邊的人類馬拉松選手賽道上，不少選手也拿出手機，一邊跑一邊拍攝機器人跑步的畫面。

機器人比賽，拚的不只是機器人本身，更比現場技術支持團隊，以及臨場反應。

天工機器人在比賽過程中摔跤一次，天工機器人團隊、北京人形機器人創新中心技術長唐劍說，這是機器人電池失效時出現故障。他表示，天工的目標是希望一台機器跑完半馬全程，本次比賽天工機器人一共換了三次電。

唐劍說，電池容量的選擇，是天工團隊經過多次測試後的最優結果。如果天工團隊加倍電池容量，確實會減少換電次數，但會增加機器人的重量，影響步態。