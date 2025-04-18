史上最大！騰訊宣布三年擴招計畫 啟動逾20國海外徵才行動 提供2.8萬個職缺搶AI人才

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-18 10:10

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隨著 AI 技術的快速更替，全球科技企業的人才戰略正悄然轉向，中國互聯網大廠騰訊 (00700-HK) 周四 (17 日) 正式宣布啟動史上最大規模就業計畫，未來三年將新增 2.8 萬個校園招聘實習職缺，其中六成聚焦 AI、大模型等技術領域，此舉不僅反映出互聯網行業的人才需求變革，更揭示 AI 浪潮下全球科技巨頭的戰略重心調整。

根據騰訊官方披露，此次校招涵蓋技術、產品、設計等七大類別 70 餘種職能，特別設立大模型研發、算法工程師等前沿崗位。

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數據顯示，目前騰訊科技類人才佔比已達 73%，研發人員規模突破 2.7 萬人，此次擴招計畫將進一步強化該公司的技術底層能力。

值得注意的是，職缺涵蓋從深圳、北京等六大核心城市延伸至新加坡、美國、荷蘭等 20 餘個國際市場，線上空中宣講會更推出技術專場、海外專場等八個垂直領域，預計觸及逾 40 萬應屆生。

騰訊高級副總裁奚丹說，校招是騰訊人才儲備的核心戰略。面對 AI 驅動的產業變革，公司正通過「前瞻性儲備」與青年人才共建技術藍圖。

值得關注的是，騰訊針對大模型領域推出「青雲計劃」，入選者將獲得頂級學術資源、全球課程培訓及核心業務實戰機會，展現出對尖端技術人才的極致渴求。

這一趨勢也在同業中形成連鎖反應。阿里巴巴淘天集團上月啟動全球實習生招聘，技術職缺佔比達 74%，其海外電商業務阿里國際更將 80% 校招名額投向 AI 算法、AIGC 設計等方向，並啟動「Bravo 102」人才培育計畫。

字節跳動則通過「筋斗雲計畫」在全球招募 AI 安全、機器人等領域的頂尖學生，近期更開放實習專項通道，京東今年校招更將 1.2 萬個畢業生崗位中的 AI 相關職位列為重點，顯示各廠商正加速構建技術護城河。

數據更進一步佐證人才爭奪之激烈。根據翰德《2025 人才趨勢報告》，頂尖 AI 人才跳槽薪資漲幅達 30% 至 50%，具備大模型落地能力的 AI 產品經理年薪可破百萬。

中國勞動科學研究院數據顯示，微信生態已創造超 5000 萬就業崗位，而騰訊此次擴招計畫預計將間接拉動更多上下游就業機會。