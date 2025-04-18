鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估下修至12.07元，預估目標價為152.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-18 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.29元下修至12.07元，其中最高估值13.3元，最低估值11.07元，預估目標價為152.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.3(13.3)
|15.5
|17.85
|最低值
|11.07(11.4)
|10.56
|13.75
|平均值
|12.09(12.27)
|13.19
|15.28
|中位數
|12.07(12.29)
|13.36
|14.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|367.72億
|395.09億
|415.36億
|最低值
|333.19億
|331.66億
|359.37億
|平均值
|350.56億
|365.31億
|392.36億
|中位數
|346.69億
|366.23億
|397.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.41
|11.41
|16.51
|13.82
|14.34
|營業收入
|203.11億
|277.74億
|334.80億
|354.60億
|368.01億
詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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