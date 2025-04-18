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鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估下修至12.07元，預估目標價為152.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-18 06:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.29元下修至12.07元，其中最高估值13.3元，最低估值11.07元，預估目標價為152.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值13.3(13.3)15.517.85
最低值11.07(11.4)10.5613.75
平均值12.09(12.27)13.1915.28
中位數12.07(12.29)13.3614.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值367.72億395.09億415.36億
最低值333.19億331.66億359.37億
平均值350.56億365.31億392.36億
中位數346.69億366.23億397.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.4111.4116.5113.8214.34
營業收入203.11億277.74億334.80億354.60億368.01億

詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDHI

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