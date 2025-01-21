〈美股早盤〉主要指數開高 投資人聚焦川普貿易政策

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-21 22:38

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美股主要指數周二 (21 日) 開高，投資人評估川普第二任期在能源和移民等問題上的行政命令，同時等待他在貿易政策上的首次行動。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 180 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 0.6%。

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美股開盤前主要指數期貨、公債和美元皆有所上漲，因為交易員聚焦川普上任後的經濟成長和企業利潤前景。

儘管川普在上任首日沒有立即徵收新關稅，但他命令政府解決全球不公平的貿易行為，並概述他將於 2 月 1 日前對加拿大和墨西哥徵收的關稅。他對是否仍計劃對中國徵收關稅避而不答，並表示不考慮立即實施普遍的關稅。

標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨分別上漲 0.4%，彭博美元指數上漲了 0.5%。10 年期美國公債殖利率下降 6 個基點，來到 4.57%。墨西哥披索和加幣在 30 種主要貨幣中表現最差，兩者皆下跌約 1%。

Jefferies International Ltd. 首席經濟學家 Mohit Kumar 表示：「風險資產應該能從放鬆管制中受惠，並且關稅的影響可能不像預期的那麼糟。」他補充道：「對於利率而言，較輕的關稅和可能較低的油價應該是利好。我們確實承認，這樣的情況會帶來更多的波動性。」

墨西哥披索和加幣的急劇下跌，是川普簽署的一系列行政命令所帶來的最嚴重影響之一，其中包括宣布美墨邊境的國家緊急狀態。在數十項法令中，川普試圖加強邊界管制、縮小公民身份的資格範圍、重塑貿易關係，並且宣布美國將退出世界衛生組織和《巴黎協定》。

投資人對川普公布的首批行政命令高度關注，尤其是在他承諾迅速推動「美國優先」議程之後。

在就職日之前，交易員們已經推高殖利率率並將美元推升至 13 個月來的最高點，預期廣泛的貿易關稅將壓縮全球經濟成長、推升美國通膨，並可能讓聯準會 (Fed) 放棄今年的降息計畫。

Neuberger Berman 資深投資經理 Robert Dishner 表示：「恐懼有時比現實更大。市場將逐漸適應國內議程的步伐。暫時來看，市場仍在評估當中。」

截至台北時間周二（21 日）22 時許：

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 1.23%，至每股 868.68 美元

Netflix 將於周二盤後公布第四季財報。分析師對這家串流媒體巨擘大多持看漲態度。Wedbush Securities 本周將 Netflix 的目標股價上調至每股 950 美元，並指出該公司在串流媒體市場的競爭中擁有「幾乎不可逾越的領先優勢」。該公司分析認為，Netflix 的 6.99 美元廣告支援訂閱計畫有效限制了客戶流失率，從而「減輕了增加新用戶的壓力」。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 1.93%，至每股 418.28 美元

在美國總統川普宣布取消前總統拜登的電動車目標之後，特斯拉高層、Cyber​​truck 首席工程師 Wes Morrill 表示，鼓勵人們採用電動車是出於健康考慮，而不是環境問題。在 Morrill 發表這番言論之前，特斯拉執行長馬斯克駁斥對近期氣候變遷的擔憂，並與川普建立了牢固的關係，川普曾稱氣候變遷是一場騙局。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.61%，至每股 22.27 美元

外媒傳出英特爾神祕買家可能是特斯拉執行長馬斯克，研究機構 SemiAnalysis 分析師帕特爾 (Dylan Patel) 上周末在社交平台 X 及 LinkedIn 爆料，馬斯克、高通 (QCOM-US) 及格芯 (GFS-US) 私人飛機均齊聚海湖莊園，商討英特爾命運，唯有拯救英特爾，「讓美國再次偉大」才可能成為現實。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國富豪家族古根漢旗下投資公司古根漢合夥人 (Guggenheim Partners) 預測，Fed 2025 年將採取每季降息一次的步調，全年降幅上看四碼。