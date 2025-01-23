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鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估下修至12.85元，預估目標價為173.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.15元下修至12.85元，其中最高估值14.6元，最低估值12.29元，預估目標價為173.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值14.6(14.6)16.617.85
最低值12.29(12.29)13.0514.3
平均值13.15(13.22)14.615.94
中位數12.85(13.15)14.7316.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值371.07億404.85億415.36億
最低值353.43億367.96億401.86億
平均值365.94億385.05億409.23億
中位數367.51億386.30億409.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.4111.4116.5113.8214.34
營業收入203.11億277.74億334.80億354.60億368.01億

詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDHI

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