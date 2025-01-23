鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估下修至12.85元，預估目標價為173.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.15元下修至12.85元，其中最高估值14.6元，最低估值12.29元，預估目標價為173.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.6(14.6)
|16.6
|17.85
|最低值
|12.29(12.29)
|13.05
|14.3
|平均值
|13.15(13.22)
|14.6
|15.94
|中位數
|12.85(13.15)
|14.73
|16.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|371.07億
|404.85億
|415.36億
|最低值
|353.43億
|367.96億
|401.86億
|平均值
|365.94億
|385.05億
|409.23億
|中位數
|367.51億
|386.30億
|409.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.41
|11.41
|16.51
|13.82
|14.34
|營業收入
|203.11億
|277.74億
|334.80億
|354.60億
|368.01億
詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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