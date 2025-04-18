鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產REXR-US的目標價調降至41元，幅度約4.65%
鉅亨網新聞中心 2025-04-18 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)提出目標價估值：中位數由43元下修至41元，調降幅度4.65%。其中最高估值47元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Rexford工業不動產評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀1位。
Rexford工業不動產今(18日)收盤價為32.65元。近5日股價上漲4.65%，標普指數上漲0.28%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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