美上周初領失業金人數降至2月初以來新低 勞動市場顯韌性

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-17 22:40

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根據美國勞工部 (DOL) 周四 (17 日) 公布數據，上周初領失業金人數下降至兩個月以來低點，顯示儘管面臨關稅政策不確定性與經濟放緩壓力，整體勞動市場依然保持穩定。

美國上周初領失業金人數下降至兩個月以來低點。(圖：ZeroHedge)

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截至 4 月 12 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.5 萬人，低於市場預期的 22.3 萬人，較修正後前值 22.4 萬人減少 9 千人，4 周移動平均值報 22.75 萬人。

截至 4 月 5 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 188.5 萬人，高於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 184.4 萬人增加 4.1 萬人，4 周移動平均值報 186.725 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周稍早於芝加哥經濟俱樂部活動上指出，雖然美國勞動市場仍「狀況良好」，但鑑於川普政府 4 月初宣布的新一輪全面性關稅政策，加劇企業決策的不確定性，可能壓抑後續就業擴張動能。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 與鮑爾立場一致，周四受訪時強調目前應維持觀望，留意通膨是否持續攀升與實體經濟的後續反應。

初領失業金數據顯示，截至目前企業並未在關稅宣布後出現明顯裁員潮。Santander US Capital Markets 首席經濟學家 Stephen Stanley 表示：「4 月的穩定數據說明企業尚未立即擴大裁員。」

不過，持領失業金人數在截至 4 月 5 日當周升至 188.5 萬人，略高於預期。分析指出，雖然這一數據仍維持在年初以來的窄幅區間 (185 萬至 189 萬)，但企業放緩招聘步調，導致失業者重返職場的難度增加。

值得注意的是，川普政府自 2 月起解雇部分聯邦政府員工，曾導致該群體短期內申請人數上升。近期數據已回落至 18 個月平均水準，但仍有部分遭裁撤人員尚未申請失業金，可能因為仍在收取資遣費、等待法院裁定或已獲重新雇用。未來數周此類申請可能再次上升。

與此同時，美國 3 月非農新增就業人數為 22.8 萬人，失業率則從 2 月的 4.1% 上升至 4.2%。市場仍密切留意未來數周的續領申請數據是否出現變化，作為評估 4 月非農就業報告的前瞻參考。