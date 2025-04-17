〈台積電法說〉2奈米以下產能美國廠占3成 會反映價值在報價上

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-04-17 17:17

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國亞利桑那州廠去年第四季起開始量產，董事長暨總裁魏哲家說，未來待美國亞利桑那州六座廠區完工後，將占 2 奈米及以下的產能達 30%，且由於地區分散對客戶來說具備價值，會將其反映在報價上，目前為止跟客戶討論順利。

台積電近期積極加速興建美國亞利桑那州廠，第一座晶圓廠去年第四季採用 4 奈米製程，目前已成功量產，良率與台灣晶圓廠相當，第二座晶圓廠將採用 3 奈米製程，目前已完成建設，正致力於依據客戶對 AI 相關的強勁需求加速量產進度。

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台積電亞利桑那州第三座晶圓廠將採用 N2 和 A16 製程，預計將取得所有許可，並在今年稍晚開始興建，第四座晶圓廠也將採用 N2 和 A16 製程技術，而第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進的技術。

台積電相關晶圓廠的建設和量產計劃皆依客戶需求而定，同時也計劃在亞利桑那州興建 2 座新的先進封裝廠以及 1 間研發中心，以完善 AI 供應鏈，其拓展計劃將使台積電擴展為超大晶圓廠 (GIGAFAB) 聚落，以支持智慧型手機、AI 和 HPC 應用等領域的領先客戶的需求。

在計劃建設完成後，台積電 2 奈米及更先進製程產能將會有約 30% 來自亞利桑那州晶圓廠，成為一個在美國獨立的先進半導體製造聚落。也將為公司創造更大的規模經濟，並有助在美國培育一個更完整的半導體供應鏈生態系統。