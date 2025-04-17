〈台積電法說〉打破與英特爾合資傳言 魏哲家：目前並未與任何公司有合資計劃
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-17 15:58
市場傳聞，美國政府要求台積電 (2330-TW)(TSM-US) 出手協助英特爾 (INTC-US)，成為台積電未來隱憂，台積電今 (17) 日召開法說會，董事長暨總裁魏哲家強調，目前沒有與其他公司進行任何合資、技術轉移和共享的計畫，粉碎市場謠言。
魏哲家說，台積電額外宣布的 1000 億美元新投資，都是依照客戶需求，包括蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US)、博通 (AVGO-US) 與高通 (QCOM-US) 等，提供客戶製造區域彈性，同時也獲得美國政府支持。
魏哲家補充，台積電第一座亞利桑那州廠已經在去年第四季量產，主要生產 4 奈米製程，良率與台灣相當，第二座已經建置完畢，目前正加速量產因應 AI 客戶需求。
台積電第三、第四座晶圓廠預計採用 2 奈米、A16 技術，將在今年開始建廠，同時也將建置 2 座先進封裝廠與 1 座研發中心，來讓美國的供應鏈更完整，也會創造更大的規模經濟，有助培育美國更完整的半導體供應鏈生態系統。
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