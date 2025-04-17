〈台積電法說〉打破與英特爾合資傳言 魏哲家：目前並未與任何公司有合資計劃

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魏哲家補充，台積電第一座亞利桑那州廠已經在去年第四季量產，主要生產 4 奈米製程，良率與台灣相當，第二座已經建置完畢，目前正加速量產因應 AI 客戶需求。

台積電第三、第四座晶圓廠預計採用 2 奈米、A16 技術，將在今年開始建廠，同時也將建置 2 座先進封裝廠與 1 座研發中心，來讓美國的供應鏈更完整，也會創造更大的規模經濟，有助培育美國更完整的半導體供應鏈生態系統。