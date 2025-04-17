美上周原油庫存意外增加 國際油價持續反彈

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-17 02:00

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美國能源資訊署 (EIA) 周三 (16 日) 公布最新數據顯示，截至 4 月 11 日當周，美國原油庫存增加 51.5 萬桶，總量達 4.429 億桶，連續第三周上升，高於市場預期的 50.7 萬桶增幅。然而，庫存增幅明顯小於美國石油協會 (API) 先前預估的 240 萬桶。

美國上周原油庫存增加 51.5 萬桶，總量達 4.429 億桶，連續第三周上升，高於市場預期的 50.7 萬桶增幅。(圖：ZeroHedge)

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儘管原油出口激增至每日 510 萬桶，創下一年來新高，但 EIA 同時報告了每日 72.2 萬桶的「未記帳原油」調整值，成為平衡帳面的關鍵變數。Mizuho 能源期貨主管 Bob Yawger 指出：「出口大增本應導致庫存下降，但 EIA 透過調整值將此影響抹平。」

在燃油方面，汽油庫存減少 196 萬桶，至 2.34 億桶，為連續第七周下滑；餘油與柴油等蒸餾油庫存減少 185 萬桶，降至 1.092 億桶，為自 2023 年 11 月以來最低水準。庫欣 (Cushing) 交割中心的庫存也下降 65.4 萬桶，創下 2008 年以來同期最低水準。

儘管整體庫存增加，油價仍呈現上行。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格在數據公布後延續漲勢，一度突破每桶 62 美元，反映市場對中國與美國重啟貿易對話的樂觀預期，以及對中方維穩經濟成長的信心。

截稿前，5 月交割的西德州原油期貨上漲 1.94%，至每桶 62.52 美元；6 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.84%，至每桶 65.86 美元。

與此同時，美國與伊朗緊張關係未解。伊朗強調不會就濃縮鈾能力與美國重啟談判，降低伊朗原油供應放寬的可能性。此外，伊拉克亦預告將削減每日 7 萬桶原油出口，以履行石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的減產承諾。

在全球供應風險升溫、地緣政治不確定性持續的背景下，市場對原油需求前景轉趨謹慎觀望。Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 指出：「當前市場進入一種『觀望模式』，反映價格暫時處於等待更多方向性訊號的階段。」