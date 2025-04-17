〈能源盤後〉美對伊朗出口實施新制裁 原油漲近2% 登2周高點

鉅亨網編譯許家華 2025-04-17 05:42

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在美國當局針對進口伊朗石油的中國煉油廠實施新制裁後，由於對全球供應的擔憂，原油期貨價格周三 (16 日) 上漲近 2%，達到兩周高點。

Brent 原油期貨價格上漲 1.18 美元或 1.8%，收每桶 65.85 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.14 美元或 1.9%，收每桶 62.47 美元。

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根據倫敦證券交易所的數據，這兩大基準原油期貨價格均收在 4 月 3 日以來的最高水準。

美國周三伊朗石油出口實施新制裁，其中包括針對一家位於中國的「茶壺煉油廠」 (即地方小型獨立煉油廠)。美國川普總統試圖加大對伊朗當局的壓力，並將伊朗石油出口降至零。

本月，美國政府已重啟與伊朗關於其核子計畫的談判。

同時，伊朗外交部長 Abbas Araqchi 在周六羅馬舉行的下一輪會談前表示，伊朗濃縮鈾的權利是不可協商的。

石油輸出國組織 (OPEC) 表示，已收到伊拉克、哈薩克和其他國家進一步削減石油產量以彌補先前產量超過商定配額的計畫，進一步提振了石油期貨價格。

其他消息，美國能源資訊署 (EIA) 稱，上周 (4/11 止) 美國原油庫存增加 51.5 萬桶至 4.429 億桶，而汽油和餾分油庫存下降。

根據路透社調查，分析師預期上周美國原油庫存增加 50.7 萬桶。

川普關稅

國際能源總署 (IEA) 周二表示，今年全球石油需求增幅將創下 2020 年以來的最低水準，2020 年全球石油需求因新冠疫情 (COVID-19) 而萎縮。

美聯準會 (Fed) 鮑爾表示：「迄今宣布關稅上調的幅度遠超預期，其經濟影響可能也同樣如此，包括通膨上升和經濟成長放緩。」

鮑爾發表演說後，石油期貨回吐了部分漲幅。

川普提高對中國商品的關稅，促使中國當局對美國進口商品徵收報復性關稅。

金融服務公司 StoneX 的市場策略總監 Alex Hodes 表示：「世界經濟在很大程度上取決於美國和中國能否達成協議，而不是引發曠日持久的貿易戰。」

分析人士稱，彭博社的報導引述匿名消息人士的說法，稱中國當局希望得到美方更多尊重，才肯進行貿易談判。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示：「美中貿易戰降溫的話，可減少經濟增長前景的下行風險，並縮限石油需求增長的下行風險。」

貿易緊張局勢的不確定性導致瑞銀、法國巴黎銀行和匯豐銀行等多家銀行下調了原油價格預測。

雷斯塔能源 (Rystad Energy) 大宗商品市場分析副總裁 Janiv Shah 表示：「根據 2018-2019 年中美貿易戰的影響，保守估計全球 GDP 增長將下降 15%。我們可能會看到 2025 年石油需求增長降至僅 60 萬桶 / 日，大約是關稅前估計值的一半。」