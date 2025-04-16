傳印度為緩解貿易壓力 考慮免除美能源產品進口稅

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-16 21:20

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路透周三 (16 日) 援引三位知情人士消息報導，印度正計畫在與美國的貿易談判中，取消對乙烷與液化石油氣 (LPG) 的進口關稅，作為削減對美貿易順差與降低整體關稅負擔的策略之一。

該項提議同時也是印度正評估取消美國液化天然氣 (LNG) 關稅並擴大進口規模的一部分。消息指出，此舉意在因應美國總統川普祭出的高關稅政策所帶來的壓力，亞洲多國也正透過擴大美國能源採購以避免貿易制裁升溫。

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目前印度對乙烷、丙烷與丁烷 (LPG 的主要成分) 課徵 2.5% 的進口稅。這些產品分別應用於石化原料與家庭烹飪燃料。

根據印度政府數據，該國在 2023 至 2024 財政年度共進口 1,850 萬公噸 LPG，價值達 104 億美元，主要供應來自中東地區。然而，作為全球第二大美國乙烷進口國，印度 2023 年每日平均進口 6.5 萬桶乙烷，僅次於中國。不過在美中貿易戰升溫之下，中國進口量面臨限制，印度進口有望擴大。

目前印度最大乙烷進口企業為信實工業 (Reliance Industries)，該公司營運全球最大的石化廠區。

印度與美國於今年 2 月同意啟動第一階段貿易協議談判，預計年底前完成初步協議，長遠目標是將雙邊貿易額擴至 5,000 億美元，並逐步縮小印度對美國的 457 億美元貿易順差。

不過，印度政府尚未對最終關稅減免做出決定，仍須由商務部與財政部進一步討論。印度財政部與商務部未回應路透的置評請求。

專家認為，印度短期內擴大美國乙烷進口空間有限，主要受到運輸、儲存與裂解裝置等基礎設施瓶頸所限。根據 Energy Aspects 分析師 Cheryl Liu 表示，印度目前乙烯裂解產能約 950 萬公噸，最多可吸納 200 萬公噸 (9.2 萬桶 / 日) 的乙烷。

相較之下，進口 LPG 更具可行性。ICRA(穆迪旗下評等機構) 副總裁 Prashant Vashisth 表示，印度約 60% 的 LPG 需求仰賴進口，因此擴大從美國進口 LPG 在操作上相對容易。