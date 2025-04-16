呼籲貝森特應主導貿易談判！摩根大通執行長戴蒙：與中國脫鉤不應是美目標

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-16 17:31

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戴蒙在訪談開頭時肯定中國過去 40 年實現人均 GDP 從 400 美元躍升至 1.5 萬美元的經濟發展成就，也認為美國對中國的產能過剩與市場准入等問題上的關切是合理的。

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在談到中美關係時，戴蒙展現務實態度。他認為，儘管當前雙方對話有限，但啟動溝通的門檻並不高。「目前我們並沒有真正的對話，但這種對話從明天就可以開始，不需要等上一年。只要打個電話就可以。兩國首腦中的任何一位都可以指派某人去致電或者直接拜訪對方。我們對伊朗也採取過這種做法，我認為這是好的。」

針對外界熱議的「脫鉤」議題，他明確反對將此作為戰略目標，強調「只有在涉及國家安全的核心領域，美國才應堅持自主可控，其他領域的完全脫鉤既不可取也不現實」。

戴蒙警告西方正面臨分裂風險，並稱歐洲很清楚他們需要把國防投入加大，但這並不意味著美國就不該與歐洲建立軍事同盟，在經濟上也是如此。「我的目標應是強化歐洲，讓他們更加靠近我們，而不是越走越遠。所以，我認為世界走向碎片化是不好的，尤其是西方內部的碎片化。否則我們可能會回到一戰或二戰前那種，幾乎每個國家都只顧自己保護自己的局面，而這又可能導致核武器的擴散。」

他既批評美國單邊主義傾向，也直言歐洲國防投入不足的現實困境，「歐洲人均 GDP 從美國的 70% 跌至 50% 是不可持續的，只有強化自身才能更緊密依附北約體系」。

他呼籲加強跨大西洋夥伴關係，主張透過建立更緊密的經濟聯盟來制衡所謂的不公平貿易行為。

當被問及摩根大通如何應對潛在市場碎片化時，戴蒙表示，一個強大的西方陣營對全球經濟穩定至關重要。

在貨幣政策方面，戴蒙認為，近期美債市場波動較多源自地緣政治不確定性而非槓桿風險。他特別提醒關注美元走弱對美國信用利差的影響。

儘管承認關稅政策對企業投資帶來壓力，但他對美國經濟韌性保持信心。身為全球最大貸款銀行的掌舵者，戴蒙也對實體經濟有著獨到觀察。他駁斥了華爾街與主流意見對立的觀點，並強調銀行服務的 8 億消費者和小微型企業才是經濟根基。儘管消費信貸損失已回歸常態，但他敏銳察覺到關稅政策對企業信心的潛在衝擊。

整場訪談中，戴蒙既警告天天擔憂衰退是浪費時間，又承認地緣風險正在重塑投資邏輯；他既推崇美國制度的獨特優勢，又提醒勿將成功視為理所當然。

當被問及對美國財長貝森特引領經濟有信心時，戴蒙說：「我並不認同政府所有做法，所以不針對這一點爭論，但我認為他是那個應該主導貿易談判的人。」