【Joe’s華爾街脈動】市場震盪：關稅緊張局勢與鮑爾-川普爭端蓋過財報季

市場概述

今日最重要的發展是川普總統與聯準會主席鮑爾之間的衝突加劇。川普在社交媒體上發文暗示「鮑爾的任期盡快結束 (Powell’s termination cannot come fast enough) 」,震驚了已經擔心貨幣政策獨立性的投資者。鮑爾週三時表示,考慮到白宮不確定的政策背景,他不急於降低利率,這進一步複雜化了金融格局。當市場試圖對潛在的政策轉變以及其對第二季通脹、成長和企業利潤的影響進行定價時,這種公開的爭執正在產生額外的波動性。