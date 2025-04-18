【Joe’s華爾街脈動】市場震盪：關稅緊張局勢與鮑爾-川普爭端蓋過財報季
Joe Lu 2025-04-18 07:59
貿易政策不確定性加劇，道瓊指數暴跌超 500 點，標普 500 指數微幅上漲
Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 17 日 美東時間
市場概述
美國股市週四收盤漲跌互現，在一個充滿波動的交易日中，市場主要受到關稅擔憂、聯準會利率政策辯論，以及川普總統對聯準會主席鮑爾不斷升級的批評所影響。標普 500 指數小幅上漲 + 0.14% 至 5,282.70 點，而道瓊工業指數則暴跌 - 1.33% 至 39,142.23 點，主要受醫療巨頭聯合健康保險 (UNH-US) 財報不佳導致暴跌 - 22.38% 所拖累。納斯達克綜合指數小幅下滑 - 0.13% 至 16,286.45 點。三大指數在因復活節假期縮短的交易一週內，均出現週度跌幅。
市場表現持續受到關稅風波的嚴重影響，在川普總統表示可能與中國和歐盟達成貿易協議後，股市曾短暫上漲。但這種短暫的樂觀情緒不足以克服更廣泛的市場擔憂，因為投資者仍努力應對關稅帶來的通脹影響。自川普 4 月 2 日宣布「互惠」關稅 (後來部分撤回) 以來，標普 500 指數已下跌近 7%，反映了這些政策為市場預期帶來的重大不確定性。
今日最重要的發展是川普總統與聯準會主席鮑爾之間的衝突加劇。川普在社交媒體上發文暗示「鮑爾的任期盡快結束 (Powell’s termination cannot come fast enough) 」，震驚了已經擔心貨幣政策獨立性的投資者。鮑爾週三時表示，考慮到白宮不確定的政策背景，他不急於降低利率，這進一步複雜化了金融格局。當市場試圖對潛在的政策轉變以及其對第二季通脹、成長和企業利潤的影響進行定價時，這種公開的爭執正在產生額外的波動性。
執行摘要：
大盤指數
主要指數之間的分化突顯了市場對當前經濟和政策不確定性的選擇性反應。道瓊工業指數日跌幅達 - 1.36%，連續第三個交易日延續負面趨勢，使其週度跌度達到 - 2.7%。這種相對其他指數的顯著表現不佳主要是由於聯合健康保險 (UNH-US) 的獲利令人大失所失望，展示了個別成分股疲弱會對價格加權指數產生顯著影響。
相比之下，標普 500 指數和羅素 2000 指數表現出相對韌性，分別上漲 + 0.14% 和 + 0.82%，而納斯達克綜合指數小幅下跌 - 0.13%。費城半導體指數以 - 0.63% 的跌幅延續其令人擔憂的軌跡，將月度跌幅擴大至 - 17.95%，反映了對技術出口管制和全球需求模式的持續擔憂。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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