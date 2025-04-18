【Joe’s華爾街脈動】市場震盪：關稅緊張局勢與鮑爾-川普爭端蓋過財報季

Joe Lu 2025-04-18 07:59

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貿易政策不確定性加劇，道瓊指數暴跌超 500 點，標普 500 指數微幅上漲

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 17 日 美東時間

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市場概述

美國股市週四收盤漲跌互現，在一個充滿波動的交易日中，市場主要受到關稅擔憂、聯準會利率政策辯論，以及川普總統對聯準會主席鮑爾不斷升級的批評所影響。標普 500 指數小幅上漲 + 0.14% 至 5,282.70 點，而道瓊工業指數則暴跌 - 1.33% 至 39,142.23 點，主要受醫療巨頭聯合健康保險 (UNH-US) 財報不佳導致暴跌 - 22.38% 所拖累。納斯達克綜合指數小幅下滑 - 0.13% 至 16,286.45 點。三大指數在因復活節假期縮短的交易一週內，均出現週度跌幅。

市場表現持續受到關稅風波的嚴重影響，在川普總統表示可能與中國和歐盟達成貿易協議後，股市曾短暫上漲。但這種短暫的樂觀情緒不足以克服更廣泛的市場擔憂，因為投資者仍努力應對關稅帶來的通脹影響。自川普 4 月 2 日宣布「互惠」關稅 (後來部分撤回) 以來，標普 500 指數已下跌近 7%，反映了這些政策為市場預期帶來的重大不確定性。

今日最重要的發展是川普總統與聯準會主席鮑爾之間的衝突加劇。川普在社交媒體上發文暗示「鮑爾的任期盡快結束 (Powell’s termination cannot come fast enough) 」，震驚了已經擔心貨幣政策獨立性的投資者。鮑爾週三時表示，考慮到白宮不確定的政策背景，他不急於降低利率，這進一步複雜化了金融格局。當市場試圖對潛在的政策轉變以及其對第二季通脹、成長和企業利潤的影響進行定價時，這種公開的爭執正在產生額外的波動性。

執行摘要：

道瓊斯指數暴跌 - 1.33%，聯合健康保險 (UnitedHealth, UNH-US) 因財報失望崩跌 - 22.38%

儘管關稅問題持續，標普 500 指數仍小幅上漲 + 0.14%

能源 (+2.26%) 和必需消費品 (+2.13%) 領漲，顯示防禦性佈局正在形成

美債殖利率曲線升至三年來最高水平，發出警告信號

川普總統對聯準會主席鮑爾的批評加劇，造成額外的市場不確定性

大盤指數

相比之下，標普 500 指數和羅素 2000 指數表現出相對韌性，分別上漲 + 0.14% 和 + 0.82%，而納斯達克綜合指數小幅下跌 - 0.13%。費城半導體指數以 - 0.63% 的跌幅延續其令人擔憂的軌跡，將月度跌幅擴大至 - 17.95%，反映了對技術出口管制和全球需求模式的持續擔憂。(全文未完)