傳OpenAI打造AI社群平台 阿特曼劍指X與Meta

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-16 01:10

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根據美國科技媒體《The Verge》周二 (15 日) 援引多位知情人士消息報導，人工智慧 (AI) 龍頭 OpenAI 正在悄悄開發一款類似 X(前身為推特)的社群平台，這可能為該公司帶來嶄新擴張機會，也將進一步加劇執行長阿特曼 (Sam Altman) 與馬斯克間的競爭態勢。

雖然該社群產品仍處於早期階段，但已有一套內部原型，聚焦於 ChatGPT 的圖像生成技術，並內建社群動態牆功能。據悉，阿特曼近期已向外部人士私下徵詢意見。至於這個平台是否將作為獨立應用程式推出，或是整合進 ChatGPT，目前尚無定案。值得一提的是，ChatGPT 上月已成為全球最多人下載的應用程式。

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進軍社群媒體領域，無疑會讓阿特曼與馬斯克的「AI 與社群雙線戰爭」白熱化。今年 2 月，馬斯克曾提出以 974 億美元收購 OpenAI，但阿特曼諷刺回應：「不謝，我們可以用 9.74 億買下推特。」

臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 同樣正在準備推出 AI 助理的獨立應用程式，並計劃加入社群動態牆功能，顯示 OpenAI 的行動已把它與 Meta 也推向直接競爭。阿特曼曾在 X 上回應相關報導：「好吧，那我們也做一個社群 App。」

知情人士表示，OpenAI 開發社群平台的其中一個動機，是藉此取得像 X 和 Meta 那樣的「即時用戶資料」，用來訓練 AI 模型。目前，馬斯克的 Grok 聯合 X 平台的內容提供回應，Meta 則憑藉龐大的用戶數據訓練其 Llama 模型。

此外，OpenAI 社群原型的一大構想是透過 AI 協助用戶「創作更好的內容」，類似 Grok 協助用戶創造病毒式貼文的功能。某 AI 實驗室內部人士透露：「大家都對 Grok 能讓人發出『說蠢話就爆紅』的貼文很羨慕。」