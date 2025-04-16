沒法賣中國 輝達Q1認列H20庫存+砍單費用55億美元 盤後挫逾6%

鉅亨網編譯許家華 2025-04-16 08:47

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輝達 (NVDA-US) 在周二 (15 日) 晚間提交給美國證券交易委員會的文件中披露，未來向中國銷售其 H20 人工智慧加速器需要獲得美國商務部的許可，但當局不太可能發放許可證。

因此，輝達將在 2026 財年第一季（即本季）為 H20 庫存和取消的銷售認列 55 億美元的費用。

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該消息傳出後，輝達周二盤後股價下挫 6% 以上。該股周二交易時間收高 1.35% 至每股 112.20 美元，盤後降至每股 105.10 美元。

H20 是輝達專為中國市場設計的高階 AI 加速器的「低功能版」，但性能還是很強大。這些晶片可以透過高速連接協同工作。如果中國公司或政府機構能夠將足夠的這些技術整合在一起，就可能建造出一台可以與世界上最大的超級電腦相媲美的超級電腦。美國能源部使用超級電腦模擬核試驗和戰爭，因此中國的超級電腦可能對國家安全構成威脅。

輝達 2025 財年 13% 銷售額來自中國，較 2022 財年約 26% 的占比下降，當時美國當局尚未開始對輝達的中國客戶產生興趣。

前美國總統拜登在 2022 年禁止輝達在中國銷售功能齊全的輝達硬體，僅開放銷售功能有限的版本，但如今連功能受限的版本也遭當局禁止。

對於輝達與川普政府的關係來說，這周可謂跌宕起伏。輝達於 4 月 9 日收到出口限制通知，並於周一向美國政府宣布將在國內投資 5,000 億美元。

川普周二在社交平台 Truth Social 發文讚賞輝達在美投資 5000 億美元推動工智慧 (AI) 基礎建設的承諾，並強調將加快所有相關審批流程。「這是非常重大又令人振奮的消息。所有必要的許可將會加速發放給輝達，也會加速發放給所有願意參與『美國黃金時代』的企業！」川普寫道。

輝達上述 5000 億美元的承諾，主要包括亞馬遜、微軟和谷歌等輝達客戶在美國的資本支出，也包括輝達 AI 伺服器的美國組裝廠。