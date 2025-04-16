紐約4月製造業連兩月萎縮 企業信心跌至近25年新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-16 00:00

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美國紐約州 4 月製造業活動連續第二個月萎縮，且未來展望指標大幅下滑至 2001 年以來最低，突顯川普政府擴大對中貿易關稅政策所帶來的經濟不確定性已開始影響企業信心。

根據紐約聯準銀行 (New York Fed) 周二 (15 日) 公布的數據，4 月總體營運狀況指數從前一個月的 - 20.0 回升至 - 8.1，雖優於市場預期的 -13.5，但仍處於負值區間，顯示整體活動持續收縮。該指數為美國「帝國州製造業調查」的核心指標，反映紐約州製造業的景氣變化。

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紐約 4 月製造業指數從 3 月的 - 20.0 回升至 - 8.1，但仍處於負值區間，顯示整體活動持續收縮。(圖：ZeroHedge)

然而，更令人關注的是對未來六個月的企業展望指數大跌逾 20 點至 -7.4，為 2001 年 9 月 11 日恐攻以來第二低。新訂單與出貨量的未來展望指標雙雙創下自該調查開始以來最低紀錄，顯示廠商對未來需求持悲觀看法。

對未來六個月的企業展望指數大跌逾 20 點至 -7.4，為 2001 年 911 恐攻以來第二低。(圖：ZeroHedge)

報告也顯示，價格壓力同步升高。原物料價格指數攀升近 6 點至 50.8，為 2022 年 8 月以來最高；廠商的出廠價格指數亦創逾兩年新高。這反映出近期關稅上調已間接推升了成本，對整體通膨構成壓力。

原材料價格指數攀升近 6 點至 50.8，為 2022 年 8 月以來最高。(圖：ZeroHedge)

儘管美國勞工統計局 (BLS) 的數據顯示 3 月進口價格 (扣除石油) 月增率為零，但業者普遍認為高額關稅最終會轉嫁到下游商品價格中。

紐約聯準銀行指出，此次調查於 4 月 2 日至 9 日進行，剛好涵蓋川普總統宣布大規模關稅計畫後的首周，結果反映出製造商立即對未來表現的信心大幅下降。