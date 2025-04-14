鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(A)GOOGL-US的目標價調降至210元，幅度約4.11%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共59位分析師，對Alphabet公司(A)(GOOGL-US)提出目標價估值：中位數由219元下修至210元，調降幅度4.11%。其中最高估值250元，最低估值166元。
綜合評級 - 共有69位分析師給予Alphabet公司(A)評價：積極樂觀57位、保持中立12位、保守悲觀0位。
Alphabet公司(A)今(14日)收盤價為157.14元。近5日股價上漲4.11%，標普指數上漲5.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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