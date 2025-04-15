鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為156.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 00:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至3元，其中最高估值6.13元，最低估值1.15元，預估目標價為156.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.13(4.28)
|4.96
|6.68
|8.74
|最低值
|1.15(1.15)
|3.09
|4.18
|6.49
|平均值
|3.08(2.94)
|4.1
|5.13
|7.61
|中位數
|3(2.85)
|4.02
|4.94
|7.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|74.05億
|78.58億
|80.50億
|85.86億
|最低值
|66.31億
|68.08億
|69.76億
|81.22億
|平均值
|69.13億
|73.04億
|77.02億
|83.54億
|中位數
|69.38億
|73.96億
|77.79億
|83.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|12.99
|營業收入
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
|66.97億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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