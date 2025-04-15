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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為156.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 00:16


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至3元，其中最高估值6.13元，最低估值1.15元，預估目標價為156.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.13(4.28)4.966.688.74
最低值1.15(1.15)3.094.186.49
平均值3.08(2.94)4.15.137.61
中位數3(2.85)4.024.947.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值74.05億78.58億80.50億85.86億
最低值66.31億68.08億69.76億81.22億
平均值69.13億73.04億77.02億83.54億
中位數69.38億73.96億77.79億83.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.94-2.144.172.1012.99
營業收入21.04億30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSH

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