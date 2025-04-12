鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為8.79元
鉅亨網新聞中心 2025-04-12 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.8元下修至1.65元，其中最高估值2.59元，最低估值0.83元，預估目標價為8.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.59(2.59)
|2.01
|1.84
|最低值
|0.83(0.83)
|0.79
|0.82
|平均值
|1.74(1.78)
|1.56
|1.54
|中位數
|1.65(1.8)
|1.61
|1.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|316.13億
|335.32億
|315.81億
|最低值
|282.40億
|265.69億
|261.29億
|平均值
|301.62億
|292.10億
|288.67億
|中位數
|300.82億
|294.28億
|294.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.22
|2.03
|3.61
|2.14
|1.78
|營業收入
|138.38億
|215.80億
|292.61億
|284.66億
|309.51億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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