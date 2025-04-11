美債避風港地位動搖 富邦投信：留意四大觀察指標 持續優化資產配置

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-11 10:37

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美債殖利率近期如坐雲霄飛車，避風港地位開始動搖！在關稅引發避險情緒推動下，投資者紛紛出脫手中股票，轉而購買較安全的美國公債，但美債 7 日起遭遇龐大賣壓，導致債市震盪。富邦投信指出，此次關稅政策影響不僅是情緒面的修正，預料也將因此改變部分企業中長期獲利結構，後續建議留意美國國內外態度、Fed 態度、VIX 指標與美元 / 美債 10 年期殖利率四大指標動向。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，對等關稅 10% 仍繼續徵收，正如之前談到，這是川普的主要關稅目標，其他都是談判威脅。在進口商與出口商對分關稅的情況下，至少會讓美國出口商會減少 5% 的利潤率，以 3 成對美出口來說，就是淨利率減少 1.5%，接下來的財報周恐將出現大面積的財測下修潮，建議投資人仍要控制好持股水位，靜待財報表現。

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富邦投信分析，未來觀察焦點將是與美通過談判稅率，各國是否仍有調降可能，以及產業關稅將陸續上路、下半年有望啟動減稅。半導體、銅與藥品雖未包含在這次關稅當中，將是未來後續調整關稅的針對目標，但考慮到美國半導體產業產能利用率仍高，預估應不會急迫執行。

若欲推動政策向右轉，將產生 4 兆美元的資金缺口，川普對等關稅欲增加 5000~5500 億美元稅收，補足部分缺口，令減稅政策可望在下半年推動。若將企業所得稅從 21% 降至 15%，預計將可增加約 1 兆美元的財政赤字。此外，若 Fed 降息 1%，將年省 600 億美元支出。

VIX 指標方面，目前 VIX 已來到歐債時的水平，過去數值最高時是金融海嘯，其次是 2020 年新冠疫情時，預估本次恐會超過歐債，類比疫情時的位置，但若指數衝高到疫情時的位置並開始回落，即可當成市場最恐慌已過的指標。

美元與美國 10 年期債利率走向也是一大觀察重點，如果開始出現美元指數彈升，美債 10 年期殖利率往下，則顯然市場系統性風險大幅上升。