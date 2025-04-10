川普突然按下關稅暫停鍵 美債市場災難被視為主要原因

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-10 14:20

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美國總統川普周三 (9 日) 突然決定暫停其全面關稅計畫三個月，距離他宣布的「解放日」正好一個星期，許多分析人士相信，儘管有多重因素影響此一決策，但債券因拋售而急跌，可能扮演了關鍵角色。

美債遭拋售引發經濟憂慮

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川普政府此前執意推進對進口商品徵收高額關稅，並與中國的貿易戰不斷升級。就在華盛頓對中國產品加徵 104% 關稅後，北京迅速反擊，對美國商品徵收 84% 的關稅，川普隨後更將對中國的關稅提高至 125%。

這場不斷升級的全球貿易戰引發了市場的強烈擔憂，股市連日下跌，人們擔心關稅將導致物價上漲，損害企業利潤，最終可能導致企業裁員和經濟衰退。

更令人不安的是，美國政府債券市場出現了異常的拋售。通常被視為避險資產的美國公債，其價格下跌，而作為借貸成本的十年期公債殖利率在過去幾天內從 3.9% 飆升至 4.5%，達到自二月份以來的最高水準。這種情況「嚇壞了經濟學家」，因為在金融動盪時期，投資者通常會湧向美國公債尋求安全。

AJ Bell 投資分析主管 Laith Khalaf 指出，「不斷上升的債券殖利率意味著企業和政府的借貸成本都會更高」。Allianz 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohammed El Erian) 認為，美國借貸成本飆升的原因之一是債券作為安全避風港的地位受到了「侵蝕」。他還補充說，人們對關稅對通貨膨脹和美國政府預算影響的擔憂也是原因之一。

政治壓力加大

面對金融市場的動盪和日益加劇的經濟憂慮，川普承受了來自共和黨同僚、企業高管甚至親密朋友的巨大壓力。儘管他上周還堅稱「我的政策永遠不會改變」，但形勢的發展顯然迫使他重新考慮。

據知情人士透露，美國財政部內部對債券市場發展的日益擔憂，是促使川普決定暫停其「對等關稅」制度的關鍵因素。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 在宣布暫停之前的一次會議上直接向川普提出了這些擔憂，這也呼應了白宮經濟官員早些時候向川普匯報的美國公債市場加速拋售的情況。

此外，重要的商業團體盟友也紛紛致電白宮高級顧問，強調債券市場令人不安的發展，並敦促川普撤回關稅。消息人士稱，白宮幕僚長威爾斯 (Susie Wiles) 在說服川普市場動盪，正在損害他未來議程所需的政治資本方面尤其有效，因為議員們接到了越來越多選民憤怒的電話，抱怨市場持續下跌。

川普的解釋與市場的反應

儘管面臨巨大的壓力，川普在宣布暫停部分國家的較高關稅 90 天時，試圖將此舉描繪成策略性調整，而非退讓。他表示，這是為了讓各國回到談判桌前。川普事後向記者解釋說，他看到了市場的「一點不安」。

就在宣布暫停關稅的同一天早上，當美國貿易代表 Jamieson Greer 還在國會作證，聲稱關稅的好處時，川普卻在社交媒體上宣布了這一重大轉變，令許多白宮官員和他的貿易團隊措手不及。

儘管如此，川普宣布暫停部分關稅的消息立即刺激了美國股市的「歷史性」反彈。川普本人也迅速宣稱這是股市「歷史上最大的漲幅」，並試圖將其歸功於自己的決策。然而，他也承認過去幾天市場表現「低迷」。

經濟學家的擔憂

儘管市場出現短暫的反彈，但經濟學家對美國經濟前景的擔憂並未完全消除。Khalaf 警告說，「債券在動盪時期應該表現良好，因為投資者會湧向安全資產，但川普的貿易戰現在正在損害美公債務市場」。伊爾艾朗也表示，由於投資者對美國資產失去信心，美國的借貸成本才會飆升。

一些分析師甚至暗示，如果市場動盪持續下去，美國聯準會可能不得不介入，採取類似英國央行在 2022 年應對特拉斯政府迷你預算後所採取的緊急行動。德意志銀行全球外匯研究主管 George Saravelos 認為，「除了聯準會緊急購買美國公債以穩定債券市場外，我們別無選擇」。他並警告說，這場貿易戰可能「沒有贏家」，「輸家將是全球經濟」。

摩根大通已將美國經濟衰退的可能性從 40% 提高到 60%，並警告稱美國的政策正「逐漸偏離增長」。

Panmure Liberum 首席經濟學家 Simon French 認為，聯準會可能會決定降息，以保護美國就業，因為關稅會增加企業的成本。