貝萊德CEO警告：美股可能再跌20% 美國經濟或已進入衰退

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-08 02:30

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貝萊德 (BLK-US) 執行長芬克 (Larry Fink) 周一 (7 日) 警告，隨著美國總統川普實施嚴苛的關稅政策，美股可能會進一步下跌 20%。芬克表示，當前經濟狀況讓他深感憂慮，他認為美國經濟可能已經進入衰退。

芬克在紐約經濟俱樂部 (Economic Club of New York) 的演講中指出，目前的經濟形勢比市場預期的要更為艱難。他強調，儘管如此這波股市下跌對長期投資人來說「更像是一個買入機會，而非賣出機會」，他補充說道，這並不代表市場不會再進一步下跌 20%。

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關於經濟前景，芬克指出，與多數企業執行長的看法一致，他認為當前的經濟放緩正在加劇。他表示：「大多數我與之交談的執行長都認為我們現在可能正處於衰退中。」芬克補充說，通膨壓力將仍然持續，並對美國聯準會 (Fed) 是否會多次降息存疑。

這一言論正值美國股市遭遇大幅下跌之際，全球股市市值上周損失數兆美元，主要原因是川普宣布一系列複雜且出乎意料的關稅措施。投資人紛紛拋售風險資產，轉向購買公債等避險資產，預期 Fed 將會降息。

芬克指出，儘管短期內市場的不確定性加劇，但他仍認為，從長遠來看這是一次投資機會。他提到，「這並不意味著我們不會再跌 20%」，但他相信隨著時間的推移，市場將會反彈。

此外，芬克還提到美元可能會走弱，消費需求也可能減少，因為消費者和整體經濟將調整以應對關稅帶來的影響。他還指出，儘管當前形勢艱難，但他預期川普政府未來會專注於經濟成長議程。

在這波市場動盪中，芝加哥選擇權交易所的波動指數 (VIX) 上周飆升，創下自 2020 年新冠疫情以來的最高水平。摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 也警告，若貿易戰無法迅速解決，將可能對美國的長期經濟聯盟造成「災難性」後果。

芬克的言論並非首次引發市場關注。早在今年 1 月，他就警告過全球面臨的最大風險是「我們已經超過了通膨高峰期」，這樣的認知可能會對市場造成重大衝擊。

儘管當前市場情緒低迷，芬克仍持樂觀態度，認為這場市場調整最終將為長期投資人帶來更多機會。他補充道，貝萊德將繼續專注於長期成長，並計劃在未來繼續進軍私人市場。