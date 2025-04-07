關稅風暴席捲「美股七雄」 蘋果股價一度跌近一年低點

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-07 23:38

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「美股七雄」周一 (7 日) 再度重挫，延續近期的市場崩跌，這一波跌勢已讓這些公司總市值蒸發約 2 兆美元，投資人對美國總統川普發起的全球關稅戰的金融衝擊表示擔憂。

蘋果 (AAPL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 的目標股價被華爾街最看好的科技分析師之一艾夫斯 (Dan Ives) 下調，並警告可能迎來「關稅經濟末日」(Tariff Economic Armageddon)。

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這一股價下跌的最新原因來自川普周日再次強硬表態，宣布加徵關稅，並告訴投資人需要承擔後果，排除與中國進行貿易談判的可能。

特斯拉股價一度下跌 7%，成為「美股七雄」中的最大跌幅股。這一群體的股市表現一度推動華爾街多年的牛市，但最近幾個月來它們的市值表現急劇惡化。自 2024 年底達到巔峰以來，這些公司的市值總共已經蒸發超過 6 兆美元。

截稿前，蘋果周一盤中股價下跌逾 3%、特斯拉跌逾 2.5%、微軟跌近 2%、輝達 (NVDA-US) 小漲 0.33%、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Meta Platforms(META-US) 小跌 0.3%。

Wedbush 分析師艾夫斯指出，蘋果作為一家美國科技公司，對美國對中國商品徵收關稅的影響最大，因為大多數蘋果的 iPhone 都是在中國組裝的。

他還表示，貿易戰將加劇特斯拉的挑戰，因為這家電動車製造商正面臨由於執行長馬斯克支持川普以及在歐洲右派政治的立場所引發的品牌危機。

這一警告凸顯對關稅可能壓縮企業利潤並擾亂供應鏈的擔憂，尤其是在幾家科技公司正面臨對其大規模人工智慧 (AI) 投資的審視時。

艾夫斯將特斯拉的目標股價從每股 550 美元下調至 315 美元，儘管如此，新的目標價仍比目前股價高出近 100 美元。

對蘋果而言，艾夫斯將其目標價下調每股 75 美元至 250 美元，並表示關稅對蘋果來說是「完全災難」，蘋果可能需要提高美國市場的 iPhone 價格，以保護其高額利潤。

蘋果在川普的第一任期內曾獲得對中國商品徵收關稅的豁免，但分析師對於此次能否再次獲得豁免表示不確定，儘管蘋果已經宣布將在未來四年內對美國進行 5,000 億美元的投資。

艾夫斯指出，蘋果多年的 iPhone Pro 系列起始價為 1,000 美元，並認為「在美國製造 iPhone 的概念對我們來說是不可行的，因為價格將會大幅上漲，這是難以理解的。」