加密貨幣股票走跌 比特幣一度跌至今年新低

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 01:39

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美國上市的加密貨幣公司股價周一 (7 日) 一度大幅下跌，與比特幣的急劇下滑趨勢相呼應，主要是由於美國關稅緊張局勢加劇以及對全球貿易戰的擔憂，促使投資人普遍從風險資產中撤資。

比特幣一度下跌 5.5%，創下 2025 年以來的最低點，截稿前小幅上漲 0.3%，報 78,497.31 美元。持有大量比特幣的公司 Strategy(MSTR-US) 盤中股價跌幅超過 10%，回吐前一交易日的部分漲幅，截稿前跌幅收窄至 8.43%，每股暫報 268.85 美元。

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加密貨幣交易平台 Coinbase(COIN-US)盤中股價一度跌 5%，而羅賓漢 (HOOD-US) 跌幅則達 14%，原因是巴克萊將其目標股價大幅下調，並指出加密市場的動盪可能會影響該公司本季的交易收入。儘管如此，兩檔股價隨後走高，Coinbase 截稿前仍跌近 1.8%、羅賓漢轉漲逾 2%。

這些公司自川普在去年 11 月當選以來，大部分的漲幅已經回吐，反映出該產業在經歷總統承諾讓美國成為「全球加密貨幣首都」後，所面臨的挑戰。

Hargreaves Lansdown 的資金與市場主管 Susannah Streeter 表示：「風險情緒的高漲正在抵消市場對加密貨幣環境有所改善的樂觀情緒。」

儘管加密公司並未直接受新關稅影響，然而隨著百年來最嚴厲的貿易壁壘對市場情緒的打擊，整個市場的投資情緒依然低迷。億萬富翁投資人阿克曼 (Bill Ackman) 於周日警告稱，美國可能正朝著「經濟核冬天」(Economic Nuclear Winter)邁進。

此次下滑也可能動搖投資者對比特幣作為避險資產的信心。長期以來，比特幣被支持者視為對抗市場波動和貨幣波動的避險工具。