川普貿易顧問納瓦羅：越南零關稅提議無法解除美國新關稅

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-07 22:29

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白宮貿易顧問納瓦洛 (Peter Navarro) 周一 (7 日) 接受《CNBC》節目《Squawk Box》採訪時表示，越南提出將美國進口商品的關稅降至零的提議，對於美方來說不足以解除上周宣布的新關稅。他強調，對美國來說，非關稅的「不正當行為」才是主要問題。

納瓦洛在訪談中說：「讓我們以越南為例，當他們告訴我們『我們將把關稅降到零』時，這對我們來說毫無意義，因為真正重要的是非關稅的作弊行為 (Non-tariff cheating)。」他指出，越南的非關稅作弊行為包括中國商品經越南轉口、智慧財產權盜竊以及增值稅等。

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這番言論是川普上周五在社群媒體 Truth Social 發布消息後發表的。川普表示， 越共總書記、越南國家主席蘇林 (To Lam) 曾提議將美國產品的關稅降至零。然而，在周一的訪問中，納瓦洛對此作出了部分修改，稱零關稅的提議應該被視為「起步的第一步」。

上周，川普宣布廣泛的關稅政策，這導致股市劇烈下跌。華爾街目前正密切留意有關潛在談判的最新消息，這些談判可能會導致關稅的減少。

越南是許多在美國銷售商品的公司的製造中心，其中包括服裝零售商如 Nike(NKE-US)。川普政府表示，將對來自越南的進口商品徵收 46% 的關稅。該提案一經宣布，越南的 VanEck 越南 ETF(VNM-US) 於上周四下跌 10%。

納瓦洛還提到，增值稅 (VAT) 是許多國家普遍使用的一種稅收制度，與美國的銷售稅有些相似。川普政府認為，增值稅應該視為貿易壁壘，但這一觀點並未獲得廣泛接受。納瓦洛表示：「自 1970 年代以來，我們曾多次嘗試在世界貿易組織 (WTO) 獲得增值稅的減免，但每次都被拒絕。」