奧迪應對美國進口關稅 暫停發運已到港新車

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-07 22:56

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由於美國總統川普宣布對進口汽車徵收 25% 的關稅，福斯汽車 (Volkswagen) 旗下奧迪 (Audi) 品牌周一 (7 日) 表示，所有在 4 月 2 日後抵達美國的車輛，將會在美國港口暫時扣留。這一舉措反映出汽車公司正在緊急處理如何應對這些關稅的影響。

奧迪的發言人補充道，在美國的庫存中約有 37,000 輛車，足夠支撐大約兩個月的銷售。這意味著福斯汽車品牌尚能在關稅政策正式生效前維持供應。

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然而，對於奧迪來說，川普的關稅政策尤其具有衝擊性，因為其美國暢銷車型 Q5 是由墨西哥生產的，其他車型則大多來自歐洲或其他地區。這也使得奧迪成為川普徵收關稅的直接目標。

該品牌已經向經銷商發出通知，根據《汽車新聞》(Automotive News) 的報導，奧迪表示將從 4 月 2 日起暫停所有汽車的發運，並且會等到另行通知才能恢復。發言人強調，這一措施是暫時的，直到進一步確定如何應對新關稅政策。

根據汽車服務提供商 Cox Automotive 的數據，美國的汽車製造商平均擁有不到 3 個月的庫存，這為他們提供一些喘息空間，足以在制定長期應對策略之前維持供應鏈穩定。