〈美對等關稅〉亞股創2008年以來最大跌幅 對沖基金大佬：股市出現真正的投降

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-07 12:50

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關稅陰雲籠罩全球市場，中國股市領跌，亞洲亞洲關鍵股市基準指數一度下跌 7.9%，創 2008 年 10 月以來最大跌幅。

MSCI 亞太指數下跌 7.9%，為 2008 年 10 月以來的最大跌幅；台積電、騰訊和索尼等股指跌幅居前。香港恆生指數一度暴跌 10.7%，為全球金融危機以來最嚴重跌幅，每個市場都陷入嚴重虧損。

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截至早盤收盤，日經 225 指數下跌 6.61%、東證指數下跌 6.86%；新加坡股市跌 8.7%，為 2008 年金融危機以來最大跌幅；印度 NSE Nifty 50 指數下跌 5.1%，為 6 月初以來的最大跌幅，

川普上周宣布的加徵關稅引發了中國的報復，但他堅持自己的立場。最令人擔憂的是，如果不採取措施緩和局勢，全球經濟可能會陷入衰退。

對沖基金 Ten Cap Pty Ltd. 創始人 Jun Bei Liu 表示，「我們看到各行各業都在拋售，不僅僅是受貿易影響的行業。我認為看待這一現象的方式是，股市出現了真正的投降。」

川普高級經濟官員駁斥了投資者對通膨和衰退的擔憂，堅稱儘管全球關稅引發了市場動盪，但繁榮即將到來。而面對全球股市暴跌，川普則建議，股市可能需要「吃藥」。