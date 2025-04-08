亞洲多國展開穩市操作：泰國臨時禁止放空 印尼央行提前發聲干預

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-08 08:08

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面對美國總統川普將在 4 月 9 日徹底點燃「全球貿易戰」的擔憂，亞太市場周一（7 日）出現遠超正常水準的跌幅。面對市場震盪，各國政策制定者正緊鑼密鼓地掏出穩市工具。

值得一提的是，中日韓周一已經經歷「黑色星期一」，而同樣受到「川普關稅」衝擊的泰國、印尼、越南市場周一休市，印尼更是連續 7 個交易日休市，周二開盤穩市壓力格外沉重。

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以下是目前各國已經發布的穩定市場措施。

中國：中央匯金發布穩市公告

中央匯金公司在周一盤中發布公告，稱已再次增持交易型開放式指數基金（ETF）。中央匯金強調，未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

韓國：為受影響行業準備援助措施

韓國綜合指數周一大跌 5.57%，寫下去年 8 月「黑色星期一」以來最大單日跌幅。

韓國副總理兼企劃財政部長崔相穆周一發布聲明，稱需要分析（關稅）對宏觀經濟的影響，同時為急需支持的行業準備援助措施。

另外，韓國金融監管機關周一也要求各大金融機構做好準備，為受關稅影響的出口企業及其承包商提供流動性支持。

韓國當局也表態，稱已經做好充分準備，準備提供最高可達 100 兆韓元的緊急流動性支持及其他市場穩定措施。

據韓國媒體報導，韓國的市場穩定計畫，包括一項旨在確保債券市場穩定的 40 兆韓元基金，以及約 60 兆韓元用於項目融資、建築等相關領域。

泰國：臨時禁止放空、限制市場波動漲跌幅

泰國證券交易所周一發布公告，稱除做市商外，全面禁止所有證券的放空交易，同時將採取更窄的股價波動區間。這些臨時措施都將於周二生效，至少持續到 4 月 11 日。

在泰國證券交易所上市的股票 / 單位信托基金的單日漲跌幅限制從 ±30% 降至 ±15%，股指期貨 / 期權及個股期貨的漲跌幅限制也從 ±30% 降至 ±15%。

泰國交易所表示，這些限制措施旨在減輕潛在波動，讓投資者有機會評估其因應美國關稅衝擊的策略。

印尼：央行宣布將在市場重開時積極干預

相較於上述市場，印尼市場周二重啟時面對的潛在壓力最大。由於一連串的假期，雅加達市場從 3 月 28 日開始放假，一直持續到本周一。

在休市前，印尼盾已經承壓跌至 1998 年金融危機以來最低值。

印尼央行已經明確表示會「積極干預」市場。