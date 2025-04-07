〈房產〉川普關稅釀股災 台灣房屋周鶴鳴：房市進入觀望盤整期

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-07 12:58

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川普關稅政策重擊全球股市，台股一片綠。台灣房屋集團趨勢中心觀察 2000 年以來，台灣 6 次股災後該年的房價指數變化，發現代表預售屋市場的國泰房價指數，比較該年首季到第四季數據走揚，而實價登錄全台平均房價，該年的房價也都較前一年增長。

台灣 6 次股災中，增幅最明顯的是 2022 年美國暴力升息釀股災，當年全台房價竟漲 11.3%。

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台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，過去每逢全球金融動盪，美國多以量化寬鬆 (QE) 手段快速挽救經濟，包括 2020 年 COVID-19 後聯準會積極印鈔，台灣央行接連降息，2018 年中美貿易戰後台灣因資金回流與熱錢效應，反而助長房價上漲。而 2003 年 SARS 後政府以土增稅減半徵收刺激房產交易，讓金融股災呈現，先修正後回補，資產重新分配的格局。

不過周鶴鳴指出，這次不同以往，影響層面和盤整期將更長。川普提出的關稅政策並非單一事件，而是牽動全球供應鏈與產業轉移的大格局，目前市場關注焦點轉向台灣央行是否將釋出更明確的寬鬆態度。若通膨壓力趨緩、出口數據轉弱，央行不排除適度調整貨幣政策救經濟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，川普毀滅式的關稅政策，短時間內全球投資人信心潰散，波及的產業廣度仍在持續擴大，對股市的影響幅度確實不容小覷，就台灣股市而言，短時間台股內不可避免有明顯震盪，成為全球經濟一大黑天鵝。

股災之下，投資型買盤的布局規畫也將趨向保守，不過更重要的是該時的房市政策，從去年開始房市飽受限貸令影響，槓桿操作型的置產族早一步收手，削弱房市交易量斷崖式跳水的可能性。然買方普遍期待價跌，觀望保守態度，若有股市重災戶想賣房救股，勢必得讓價換成交。

周鶴鳴分析，雖然整體市場氛圍趨於保守，但資金不會完全撤出市場，而會尋找抗震能力強的資產。然在全球經濟震盪下，不動產抗通膨效益更加顯著，若出現條件良好、價格合理的標的，仍有機會吸引中長線買盤低點進場。特別是七都中蛋黃區精華地段、具交通機能或建設利多議題，在危機中反而更顯價值。