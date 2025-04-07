〈房產〉LaLaport磁吸效應爆發 南港第一季房市買氣逆勢成長6成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-07 12:44

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整體房市市況冷清，台北市今年來各行政區表現也大多呈現明顯衰退，但是南港區卻是一枝獨秀，在三井 LaLaport 南港店開幕的效應、輝達宅的預期心理及預售交屋潮的三重帶動下，2025 年 3 月南港房市出現過去少見的大爆發景象，帶動首季交易量年增增 60%。

根據台北市地政局最新的統計，台北市月份房屋買賣移轉棟數為 2401 棟，跟 2 月比較成長了 29.7%，算是稍稍回復到比較正常的表現。但跟去年同期比較，則仍是衰退了 11.3%。若是加總今年前三個月的數字來看，第一季台北市房屋成交 5856 棟，跟去年同期 7,307 棟比較，仍然呈現 19.9% 衰退，顯示出房屋市場買氣還是大不如 2024 年。

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在台北市十二個行政區當中，倒是出現了一批大黑馬，在逆風當中一枝獨秀，那就是南港區，3 月份成交 401 棟，不僅遙遙領先其他 11 個行政區，與 2 月比較月增率達 2.8 倍，跟去年同期比年增率也有 1.7 倍，南港區第一季也因為三月份貢獻良多，交出 608 棟的交易成績單，年增率也達六成之多，狠狠的甩開其他行政區，在一片冷清市況中顯得格外突出。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，今年來南港房市表現特別亮眼，主要是受到三股力量的帶動，第一就是 3 月 20 日正式開幕的三井 LaLaport 南港店帶來的磁吸及人潮效應，而且該效應有提早發酵的情形。其次，是之前市場一直傳聞 AI 教父黃仁勳的輝達海外總部可能落腳南港的預期心理還很濃厚，讓投資客追高的意願度更高。最後則是預售建案完工交屋的貢獻。

蘇金城進一步指出，南港區除了交易量特別突出之外，近年來房價表現更是突飛猛進，以前一度單價要站穩百萬價位都不容易，但是近兩年來預售單價站上百萬俱樂部已成常態，百萬以下的建案相對較少，最高單價更已來到 150 萬元之上，而且 1-3 億元的豪宅成交案例也越來越多。