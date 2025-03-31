〈房產〉中信張世宗：房市干擾多造成旺季不旺 「量縮」幾成定局

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-31 14:33

‌



中信房屋總經理張世宗今 (31) 日指出，3 月原本是傳統房市推案及購屋旺季，但今 (2025) 年卻呈現出「旺季不旺」的現象。相較於去年同期的熱絡市況，今年 3 月整體成交量大幅萎縮超過 3 成，「金龍」風暴的發酵，加上國內外政經局勢的不確定性，都對房市造成了極大干擾。

張世宗指出，全台房市觀望氣氛濃厚，2025 年房市「量縮」幾乎成為定局。

‌



張世宗表示，在當前的市場環境下，「議價」將是影響交易的關鍵因素。觀察近期市況，已有部分換屋族和投資客受市場壓力影響，不再堅持待價而沽，而是願意依照行情合理調整售價，以加速成交、提升資金運用效率。

同時，隨著市場逐步適應政策影響，觀望已久的自住客群也開始陸續進場看屋，不過，這類買方對價格的敏感度通常較高，追價意願也相對有限。

張世宗建議，賣方若能適度調整價格預期，參考實價登錄行情合理定價，不僅能增加買方詢問度，也能有效縮短銷售週期。而買方則可把握這一波市場盤整期，積極尋找符合需求、符合預算的優質物件，並爭取更有利的議價空間。未來若買賣雙方價格認知能逐漸靠攏，房市交易量便有機會逐步回穩。

中信房屋統計內部成交件數，3 月全台交易量相較於上月增加約 15.5%，較去年同期減少約 35.4%。