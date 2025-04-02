〈房產〉台中太平區35歲以下房貸族增86% 房仲：區域優勢吸引青年進場

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-02 10:01

‌



台中市太平區正成為年輕購屋族的熱門選擇，依財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，2024 年太平區 35 歲以下年輕房貸族申貸件數達 1,346 件，相較於 2022 年的 724 件，就增加 622 件，成長幅度高達 86%。

‌



中信房屋研展室副理莊思敏表示，在新青安政策的助力下，年輕人購屋更加積極，建議年輕人買房秉持「先求有、再求好」的心態，若短期內無法入主蛋黃區，不先妨將目光轉向房價基期較低、且具發展潛力的區域。以太平為例，憑藉低房價、交通、建設等優勢，近年來吸引了大量建商和購屋民眾的湧入，新建案房價屢創新高，也給區內中古屋的房價提供了一定支撐，伴隨各項利多建設逐步到位，太平房市的長線發展也相當具有想像空間。

中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴指出，近年台中太平區不僅吸引在地客群，更有大量外來年輕首購族進駐，預計未來隨著各項建設題材的落實，太平區房市交易量能也將保持穩健成長的格局。

林可晴表示，台中太平之所以吸引年輕人置產，主要有三大優勢，首先是太平區房價基期低，目前太平房價仍普遍落在 2-3 字頭，與台中精華區動輒 4-5 字頭的房價相比，價格優勢明顯。

再者，現在年輕買方大多都很看中通勤的便利性，而太平區的交通發展解決了這一痛點，74 號快速道路以及周邊主要幹道的開通後，大幅縮短了太平與台中市區的通勤時間，再搭配屯區捷運、捷運藍線延伸太平等軌道題材，更進一步提升了太平區的房市能見度。近年來政府也在太平推動了多項重大建設，如太平區聯合行政中心、太平國民暨兒童運動中心、坪林圖書館環境改善工程等，不僅提升了當地的生活品質，也讓居住環境更加舒適宜居，吸引重視生活品質的年輕家庭進駐。

林可晴並指出，隨著房市信用管制持續發酵，不少屋主心態趨於軟化，議價空間更具彈性，對於有自住需求的買方來說，現在正是進場的好時機。在區域選擇方面，太平可以分為南太平和北太平兩個區塊，過去，大多數購屋族偏好生活機能成熟、推案量較多的北太平，然而，隨著北太平房價攀升至相對高點，比價效應就開始浮現，南太平以親民房價異軍突起。