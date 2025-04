〈觀察〉車市Q1衰逾1成 車商排名大洗牌 罕見提前促銷

‌



VOLKSWAGEN 宣布,即日起至 4 月入主 The Touran 即享春季優享價 139.8 萬元,The Tiguan Allspace 春季優享價 149.8 萬元起,整體優惠總價值超過 20 萬元,並針對 The Polo、The T-Cross 和 The T-Roc 軍展開 555 購車方案。