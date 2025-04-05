〈觀察〉車市Q1衰逾1成 車商排名大洗牌 罕見提前促銷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-05 10:40

‌



第一季台灣新車銷售數據出爐，掛牌數共 99860 台，年減 11.2%，儘管三大進口車 LEXUS、BENZ 和 BMW 維持正成長，但多數國產車品牌明顯衰退，甚至 NISSAN、HYUNDAI 和 HONDA 衰幅都在 30% 上，也罕見看到，多家車商過往在 5-6 月間推出的旺季前哨銷售活動，提前到 4 月開跑。

據統計，3 月總新車掛牌數 37281 台，年減 9.8%，前 10 大車商兩樣情，TOYOTA、BENZ 和中華車 (2204-TW) 維持 10-30% 上下的成長幅度，但其他國產車下滑明顯。

‌



因此，第一季車市銷售大洗牌，三大進口車 LEXUS、BENZ 和 BMW 維持正成長，分別銷出 8613 台、6971 台、3805 台，年增 14.4%、6.9%、1.1%，國產車則多是呈現明顯的衰退，僅 TOYOTA 繳出亮眼的 9.4% 增幅。

其中，NISSAN 第一季銷量 3117 台，衰退近 40%，罕見跌到第 10 名，MITSUBISHI 銷售 3200 台，年減 13.7%，HYUNDAI 3940 台，年減 38.8%，HONDA 5232 台，年減 30.5%。

車商不諱言，關稅議題使國際金融市場氛圍不確定性高，壓抑整體消費信心，就連進口車賞車來客都下滑，國產車的消費客群更會受到景氣變化的影響，再加上過往房市的熱絡，也排擠到部分買車的力道。

因此，可觀察到，車商過往 5-6 月才會積極推出的促銷措施，4 月一開始就看到不少新方案。

TOYOTA 宣布，4 月購買 RAV4、COROLLA ALTIS、YARiS CROSS 和 COROLLA SPORT 全車系即可免費升級 JBL 音響揚聲器，市價要 13000 萬元，並可享最高 80 萬 0 利率。

FORD 宣布，除了推出多項超值購車優惠方案，即日起至 4 月底，消費者到全台展示間試駕全車系，可獲得 7-11 商品卡。

NISSAN 則結合連鎖咖啡品牌 CAMA COFFEE，合作推出 X-TRAIL、KICKS 和 SENTRA 樂咖特仕版，提供實用配件升級不加價和 2 萬元配件金優惠，且 KICKS 汰舊換新價僅 76.9 萬元，X-TRAIL 汰舊換新價 117.2 萬元， SENTRA 汰舊換新價 80.4 萬元起。

裕日車 (2227-TW) 表示，Kicks 是加配備還降價，優惠超過 3 萬元，而其他兩款車型加配備不加價。

VOLKSWAGEN 宣布，即日起至 4 月入主 The Touran 即享春季優享價 139.8 萬元，The Tiguan Allspace 春季優享價 149.8 萬元起，整體優惠總價值超過 20 萬元，並針對 The Polo、The T-Cross 和 The T-Roc 軍展開 555 購車方案。

HYUNDAI 總經銷南陽實業則是推出小改款 The new TUCSON L，維持 1.6L 汽油和渦輪油電二種動力組成，即日起開放預售訂車，預售價格為 102.9 萬元起，維持原價。