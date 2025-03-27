38%海外增速破紀錄！比亞迪撼動全球車市 英老牌財經媒體罕見大讚

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-27 15:40

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK)2024 年財報顯示，全年總營收年增 29% 至 7771 億人民幣，其中海外市場表現特別搶眼，營收成長 38% 至 2218 億人民幣，海外增速遠高於國內，這一創歷史紀錄的表現也在全球汽車業掀起新一輪關注熱潮，甚至獲得英國《金融時報》罕見正面稱讚，該英國老牌財經媒體認為，比亞迪的強勢源自企業的垂直整合能力和王傳福的個人能力。

從控制電池生產的鋰礦到汽車組裝工廠，比亞迪幾乎不假外力，業務範圍遍及新能源汽車的各個角落，這點與歐美企業的外包思維完全不同。

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過去三年，比亞迪也加速推動全球化策略，業務涵蓋全球 70 多個國家和地區。去年新能源汽車出口量突破 40 萬輛，較 2023 年成長 170%。為因應日益增長的海外市場需求，比亞迪近期斥巨資訂購全球最大滾裝船，該船甲板面積堪比小型航空母艦，單次運輸能力達 9200 輛汽車。

同時，比亞迪在歐洲、東南亞、拉丁美洲等地的生產基地陸續投產，實現在地化組裝與交付，有效規避國際貿易壁壘。

這種獨特的垂直整合經營模式成為比亞迪的核心競爭力。從鋰礦開採到動力電池生產，再到整車製造與銷售，比亞迪建構起全產業鏈控制體系。與之形成鮮明對比的是，特斯拉、蘋果等企業普遍採取專業化分工模式，專注於核心技術與品牌營運。

《金融時報》指出，在全球化遭遇逆流的當下，比亞迪的「自給自足」模式展現出強大抗風險能力。特別是在新能源汽車關鍵零件供應緊張時期，比亞迪憑藉自有電池產能持續擴大市佔率。此外，王傳福個人也在比亞迪崛起過程中扮演了至關重要的角色。

《金融時報》還證實一個多年前的傳聞，也就是比亞迪創業之初，為了向外國投資人證明自家技術安全性，王傳福當著他們的面將一杯電池溶解液一飲而盡。

根據《彭博資訊》數據，雖然王傳福身價高達 300 億美元，但生活堪稱「乏味」，他的住處與公司之間保持著步行可達的距離，除了回家就是上班。在比亞迪的管理上，王傳福以「微操」著稱，在很多大企業家看來可管可不管的小事，他都會親自過問，像是有個營業單位想給員工發點水果，都要徵求他的同意。

技術突破成為比亞迪征服海外市場的殺手鐧。近期發表的「充電 5 分鐘續航 400 公里」的「兆瓦閃充」技術，被美國汽車專家視為中國汽車產業的「DeepSeek 時刻」。

比亞迪的崛起正改寫全球汽車產業版圖，《紐約時報》更示警稱當中國新能源車廠填補歐美市場空白時，堅持燃油車戰略的美國恐將淪為「大號古巴」。

數據顯示，去年比亞迪在歐洲市佔率提升至 8%，在東南亞部分國家甚至超越豐田成為最暢銷汽車品牌。

根據專家分析，憑藉每輛車平均低於競爭對手 30% 的成本優勢，比亞迪預計在未來三年內躋身全球前三大車行列。