〈車市〉南陽今年銷售目標2.4萬台續創高 將發表這三款新車

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-19 14:19

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三陽 (2206-TW) 轉投資南陽實業於今 (19) 日宣布，代理的 Hyundai 汽車去年在台灣車市中逆勢成長，市占率更創下 4.95% 的歷史新高紀錄，今年設下 2.4 萬台的銷售目標，年增近 6%，年底前預計共發表三款新車，其中，瞄準國產中型休旅市場的 MUFASA 受到矚目。

去年國內新車市場年減約 4%，但 Hyundai 汽車逆勢成長，在台總銷量 22682 台，年增 2.3%，市占率更達 4.95%，創新高紀錄，展望今年，力拚銷售 2.4 萬台創新高，挑戰連 6 年正成長。

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為實現創高目標，Hyundai 在台持續強化產品陣容，三款重磅新車 MUFASA、SantaFe Calligraphy 書法版和 INSTER 將陸續登場，並於年底參加台北新車大展，屆時還會有更多車款亮相。

南陽進一步說明，國產新車 MUFASA 預計今年發表，，瞄準國內最大規模的中型休旅車市場，設有最新世代外型設計、雙 12.3 吋科技數位座艙、搭配寬敞的車室空間和完整的 Level 2 Hyundai Smart Sense。

而第三季登場的豪華旗艦休旅 SantaFe Calligraphy 書法版，具備更精緻豪華的外觀設計、全車 NAPPA 皮椅和雙前座零重力座椅、同級最強的新世代渦輪油電、最高安全規格 - Level2 Hyundai Smart Sense 與 10 具輔助氣囊。

此外，電動車陣容再擴展，全新純電車款 INSTER 將於年底登台。

INSTER 作為都會型純電車款，預計搭載 49kWh 電池組，最大續航可達 355 公里，並支援 DC 快充技術，讓車主在短時間內迅速補充電量。