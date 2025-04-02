Meta AI研究負責人即將離職 投資與競爭計畫面臨挑戰

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-02 02:00

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彭博周二 (4/1)Meta Platforms Inc.(META-US) 的人工智慧 (AI) 研究負責人畢諾 (Joelle Pineau) 宣布將離開公司，這一高層人事變動恰逢 Meta 積極進行 AI 投資並爭奪 AI 市場領導地位的關鍵時刻。

畢諾自 2023 年初以來一直領導 Meta 的基礎 AI 研究部門 (Fundamental AI Research, FAIR)，並直接向產品長柯克斯(Chris Cox) 彙報工作。她在 Meta 已工作 8 年，帶領 FAIR 團隊致力於包括語音翻譯、影像識別技術，以及開放原始碼的大型語言模型 Llama 等 AI 研究。該團隊還專注於開發 Meta 所稱的「先進機器智慧」(Advanced Machine Intelligence)，即能夠模擬人類智力的機器技術。

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畢諾 (中) 在美國紐約中央車站舉行的「透過安全、可靠和可信賴的人工智慧推動永續發展」活動上發表演說。(圖：REUTERS/TPG)

畢諾是加拿大蒙特婁麥基爾大學 (McGill University) 的電腦科學教授，她在向同事發送的信中表示，將於 5 月離開 Meta，並計劃花時間「觀察和反思」。她指出：「在這個世界發生重大變革的時刻，AI 競爭加速，Meta 也在為未來做準備，這是時候為他人創造空間來追求這些工作。」

畢諾的離職可能會讓 Meta 在與 OpenAI、Anthropic 和 Elon Musk 的 xAI 等競爭對手在 AI 產品和人才上的競爭中遇到挑戰。Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 將 AI 視為公司的首要任務，並在今年 1 月表示，Meta 將在與 AI 相關專案上投入最多 650 億美元。

Meta 的計畫之一是將 Llama 打造成全球 AI 行業的標準。祖克柏曾表示，他相信 Meta 的 AI 聊天機器人將在今年吸引 10 億人使用，並已在臉書、Instagram 和 WhatsApp 等平台上提供。

目前，Meta 尚未找到畢諾的接班人，但已經開始尋找合適的人選來填補這一空缺。去年，Meta 將其 AI 團隊進行了重組，讓畢諾和 FAIR 部門更接近產品部門，這一舉措旨在加速將 AI 研究成果應用於 Meta 的各種產品中。