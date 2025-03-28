〈房產〉青年屋主這都最多戶 桃園登青年友善築巢之都

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-28 12:23

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根據財政部 2023 年房屋稅籍資料，全台房屋稅籍總戶數為 1163.8 萬戶，其中房屋稅納稅義務人年齡在 20-39 歲之間的青年屋主，就有 114.4 萬戶，約占總數的 9.8%，六都中，青年屋主的戶數以桃園佔比最高，12.6%，其次為台中市，11.5%，高雄市 11.2% 排名第三。

而台北市占比最低僅 6.8%，不過依統計數據也仍有 8.3 萬的青年屋主在台北市有家。

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進一步觀察青年屋主的性別分布，也是以桃園市的女青年最多，占 42.6%，而台南的男青年較強勢，占 60.3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市房價高，一般住宅多要２千萬起跳，所以青年購屋選擇多半為小宅、老宅或偏遠的蛋殼宅，而未滿 40 歲就在台北擁房，也不排除是靠繼承，才在台北有一席之地。

房價相對親民的桃園市，平均單價是台北的三分之一，新北的半價，購屋門檻低，且新興重劃區多，新社區選擇豐富，小宅供給也較多，加上高鐵、機捷、台鐵交通發達，縮短與大台北生活圈的距離，近年大量吸引北部青年「棄北投桃」移居成家，連年輕女性自主購屋的佔比也逐漸提升。

近年雖有新青安政策助青年購屋，不過 2023 年的青年屋主戶數 114.4 萬戶，還是比 2022 年的 115.7 萬戶略少，顯見在低薪、通膨和高房價壓力下，要能在 40 歲以前購屋，還是有一定難度，且青年購屋的難度，在近期行庫緊縮放貸下仍顯不易。

台灣房屋資深經理陳定中表示，房屋稅的納稅義務人，即為房屋所有權人，青年屋主除了自己購買外，當然也不排除繼承或贈與等其他方式取得，若青年屋主名下僅有一屋且自用，就符合囤房稅 2.0「單一自住」的減稅優惠，房屋稅率將從 1.2% 降為 1%，使首購青年的持有稅負減壓。而隨著時代進步，傳統傳子不傳女的觀念逐漸式微，且少子化後，獨生女也越來越多，因此女青年屋主也有增加趨勢。