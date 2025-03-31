〈房產〉內湖廠辦銷售領軍Q1辦公產品市場賣超過百億元達129億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-31 12:01

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商仲業者統計 2025 年第一季商用不動產市場交易。據統計，第一季商用市場成交量達 240 億元，其中辦公產品交易額突破 100 億元，並內科園區交易最熱，為辦公市場貢獻超過 4 成的交易量。商仲業者指出，企業投資動能強勁，加上精華大樓重建商機吸引開發商進場，因此看好今年辦公市場成長。

信義全球資產公司統計，2025 年第一季上市櫃法人購置商用不動產交易額為 240 億元、年減 43%，減幅主因為 2024 年有大同 (2371-TW) 資產活化處分芙蓉大樓、台達電 (2308-TW) 包下內湖瑞光路兩棟廠辦大樓等大型交易，墊高比較基期所致。從產品類別來看，2024 年第一季辦公產品交易額為 129 億元、佔 54%；工業地產交易額為 111 億元、佔 46%。

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第一季辦公市場突破百億元達 129 億元，其中有 54 億元交易量出現在內湖區，包括統一超 (2912-TW) 以 43 億元包棟買下「V-PARK」，寫下今年第一筆辦公室包棟交易；另一筆為恆隆行以 10.57 億元取得「國揚洲際企業總部」部分樓層。

信義全球資產總經理林三智分析，企業總部成立浪潮下，內科鄰近台北市中心、有成熟的商業聚落，成為總部進駐必爭之地。購置內科辦公室，對買方具備多重優勢，除了可以滿足營運需求、享產業群聚效益外，從資產配置角度來看，內科地段含金量高、不動產保值性強，置產紅利也有助於集團長期發展。

此外，在第一季辦公市場中，市區辦公大樓出現單價創高交易紀錄，為太子建設 (2511-TW) 以 7.69 億元取得信義區「統一國際大樓」部分樓層，拆算單價來到每坪 222 萬元。總經理林三智說，購入市區辦公大樓，無論是自用或出租收益，都能為企業帶來優異的資產價值，長期持有還可視市場趨勢重建開發，享老屋重建商機，吸引建商、企業主等資金雄厚買方進場置產。

土地市場部分，2025 年第一季上市櫃法人購置土地交易額為 461 億元、年增 49%。林三智觀察，去年央行出手打炒房，第四季土地市場交易量較前季銳減 70%，建商購地態度趨向觀望；但來到 2025 年，政策利空因素及觀望氣氛趨淡，加上市場對住宅產品仍有穩定剛需，驅動建商持續買進土地，尤其是台中、高雄具備重劃區、產業進駐題材的精華土地。