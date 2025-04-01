板橋水岸第一排 甲山林推「讓利價」 打造買得起的水景宅

鉅亨網新聞中心 2025-04-01 10:30

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全球各大城市從巴黎、倫敦到紐約，上海、曼谷到首爾，最貴的豪宅都在水岸第一排，以台灣來看，擁有景觀的水岸住宅，與同地段相比，價差最高可達 2~3 成，成買房保值首選，其中台北最有價值的市中心水岸宅，在北市有基隆河畔的大直水岸豪宅區，新北則有淡水河畔的板橋水岸豪宅區，皆吸引建商重金拚卡位，房價更是扶搖直上，如江翠水岸區從開發初期每坪約 50 萬元，如今已飆升至 90 到 100 萬元，增值幅度相當有感。

在土地珍稀的雙北地區，水岸宅更為高端客層購屋鎖定的目標，已開發的水岸區早已銷售一空。新北江翠重劃區從 2016 年開發至今已無水岸素地，近日甲山林宣布重磅推出，板橋水岸第一排的「濱河帝景」，坐擁無敵景觀及地利之便，開賣一個月就衝出熱銷的好成績。

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買得起的水岸好宅 優付 + 讓利價震撼市場

事實上甲山林集團在江翠地區有許多開發案，景觀第一排多屬合建案，坪數也較大，而「濱河帝景」擁有板橋水岸第一排最寬闊的河面，但因此土地為甲山林在十幾年前即取得，持有成本較低，現在才有條件開出「讓利價」，打出低單價、低總價外，順應市場需求，推出水岸第一排相當罕見的小坪數產品，總價僅 1,288 萬起，符合新青安條件，讓購屋族能輕鬆買到好房子！

如同 2016 年推出「江翠 one」時震撼市場，此案位於板橋水岸首排，享絕美視野，能遠眺台北 101、台北雙子星，交通上僅與北市一橋之隔，鄰板橋主幹道縣民大道，距新板特區僅約 5 分鐘車程，對比新板特區內建案「三輝白昀」實價登錄均價每坪 120 萬元，「濱河帝景」價格相當於 6 折價，同步享有完善的生活機能及便利的捷運與交通條件，cp 值相當高。

正對北市無敵景觀，台北雙星、101 盡收眼底，價格卻僅新板特區 6 折價。（圖／業者提供）

千坪基地創珍稀景觀宅 增值效益可期

個案的景觀視野、稀有性與未來增值性，都是推高房價的利多基本面，此案為板橋水岸首排難得的千坪素地，甲山林「濱河帝景」訂簽只須總價 7%，讓買方資金更加靈活支配。

親民總價 1288 萬起，加上輕鬆付款條件，讓水岸宅不在是億萬富翁才能擁有，產品規劃 15~34 坪，未來增值潛力不可限量，雙北水岸首排土地開發幾近飽和，可說賣一戶少一戶，物件珍稀增值空間越大，不失為中長期投資標的，在租金上也可能比一般市區宅有更高的收益。

此外，甲山林集團不僅入列十大代銷，連續兩年銷售業績超過千億元，在營建事業上也正式入列十大建商，未來營建營收將更會有看頭！加深自建案力道之下，有望連續第三年賣破千億元，營運再創高峰，2025 年也將陸續推出水岸系列住宅，中和「左岸明珠」、三重「市政帝寶」、「市政帝景」、板橋「帝景 7」等建案。