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房產

板橋水岸第一排 甲山林推「讓利價」 打造買得起的水景宅

鉅亨網新聞中心 2025-04-01 10:30

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水岸宅吸引建商重金卡位，房價增值幅度也相當有感。（空拍實景輔以電腦合成示意圖／業者提供）

全球各大城市從巴黎、倫敦到紐約，上海、曼谷到首爾，最貴的豪宅都在水岸第一排，以台灣來看，擁有景觀的水岸住宅，與同地段相比，價差最高可達 2~3 成，成買房保值首選，其中台北最有價值的市中心水岸宅，在北市有基隆河畔的大直水岸豪宅區，新北則有淡水河畔的板橋水岸豪宅區，皆吸引建商重金拚卡位，房價更是扶搖直上，如江翠水岸區從開發初期每坪約 50 萬元，如今已飆升至 90 到 100 萬元，增值幅度相當有感。

在土地珍稀的雙北地區，水岸宅更為高端客層購屋鎖定的目標，已開發的水岸區早已銷售一空。新北江翠重劃區從 2016 年開發至今已無水岸素地，近日甲山林宣布重磅推出，板橋水岸第一排的「濱河帝景」，坐擁無敵景觀及地利之便，開賣一個月就衝出熱銷的好成績。


買得起的水岸好宅 優付 + 讓利價震撼市場

事實上甲山林集團在江翠地區有許多開發案，景觀第一排多屬合建案，坪數也較大，而「濱河帝景」擁有板橋水岸第一排最寬闊的河面，但因此土地為甲山林在十幾年前即取得，持有成本較低，現在才有條件開出「讓利價」，打出低單價、低總價外，順應市場需求，推出水岸第一排相當罕見的小坪數產品，總價僅 1,288 萬起，符合新青安條件，讓購屋族能輕鬆買到好房子！

如同 2016 年推出「江翠 one」時震撼市場，此案位於板橋水岸首排，享絕美視野，能遠眺台北 101、台北雙子星，交通上僅與北市一橋之隔，鄰板橋主幹道縣民大道，距新板特區僅約 5 分鐘車程，對比新板特區內建案「三輝白昀」實價登錄均價每坪 120 萬元，「濱河帝景」價格相當於 6 折價，同步享有完善的生活機能及便利的捷運與交通條件，cp 值相當高。

正對北市無敵景觀，台北雙星、101盡收眼底，價格卻僅新板特區6折價。（圖／業者提供）
正對北市無敵景觀，台北雙星、101 盡收眼底，價格卻僅新板特區 6 折價。（圖／業者提供）

千坪基地創珍稀景觀宅 增值效益可期

個案的景觀視野、稀有性與未來增值性，都是推高房價的利多基本面，此案為板橋水岸首排難得的千坪素地，甲山林「濱河帝景」訂簽只須總價 7%，讓買方資金更加靈活支配。

親民總價 1288 萬起，加上輕鬆付款條件，讓水岸宅不在是億萬富翁才能擁有，產品規劃 15~34 坪，未來增值潛力不可限量，雙北水岸首排土地開發幾近飽和，可說賣一戶少一戶，物件珍稀增值空間越大，不失為中長期投資標的，在租金上也可能比一般市區宅有更高的收益。

此外，甲山林集團不僅入列十大代銷，連續兩年銷售業績超過千億元，在營建事業上也正式入列十大建商，未來營建營收將更會有看頭！加深自建案力道之下，有望連續第三年賣破千億元，營運再創高峰，2025 年也將陸續推出水岸系列住宅，中和「左岸明珠」、三重「市政帝寶」、「市政帝景」、板橋「帝景 7」等建案。

濱河帝景小坪數低總價規劃，入手門檻低，未來增值潛力強大。（空拍實景輔以電腦合成示意圖／業者提供）
濱河帝景小坪數低總價規劃，入手門檻低，未來增值潛力強大。（空拍實景輔以電腦合成示意圖／業者提供）

 

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濱河帝景甲山林江翠水岸景觀宅板橋水岸第一排無敵景觀讓利價優付趨勢分析

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